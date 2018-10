Bravo Tours-direktør afviser kritik: Der var stor flysikkerhed hos Primera Air

Primera Air var jeres primære flypartner, indtil selskabet gik konkurs. Nu står en tidligere kaptajn hos Primera Air frem og siger, at produktionsløn og begrænset løn under sygdom pressede flysikkerheden hos Primera Air. Han siger, han ved, at flere piloter fløj, selvom de var syge. Hvordan forholder du dig til den kritik?

- Det har jeg ingen anelse om. Det tror jeg ikke på, for så ville de ikke flyve. Jeg vil slet ikke blande mig i en snak på det niveau. Vi har aldrig nogensinde oplevet andet end en stor grad af flysikkerhed. Og vi har ikke oplevet andet end, at det er blevet taget voldsomt alvorligt. Vi har oplevet fly, der blev forsinkede på grund af bare den mindste detajle.

Hvor vigtig er flysikkerhed i Bravo Tours?

- Det er vigtigere end noget andet.

Hvorfor brugte I så en flypartner, hvor piloterne havde økonomiske incitamenter til at flyve, når de var syge, eller maskinen måske fejlede noget?

- Det ved jeg heller ikke, om de havde. Det ved jeg ingenting om overhovedet. Vi har aldrig nogensinde været i tvivl om flysikkerheden i Primera. Det er sjovt, at det først kommer frem nu. Det vil jeg slet ikke kommentere på, for jeg synes, det er under lavmålet. Man kan altid sparke til nogen, der ligger ned.

Men ser du det som et problem, at I brugte en flypartner, hvor personalet blev aflønnet med produktionsløn, og der kun var begrænset løn under sygdom, så piloterne måtte flyve syge, hvis de ikke ville rammes økonomisk?

- Det kan jeg slet ikke kommentere på. Jeg kender ikke noget som helst til de kontrakter. Det ved jeg ingenting om. Jeg ved ikke, om Primeras aftaler med de ansatte er anderledes end i andre flyselskaber. Det tror jeg ikke.

Hvordan kan Bravo Tours kunder være trygge ved, at de flypartnere, I samarbejder med, har styr på flysikkerheden, når I ikke ved, hvilke kontraktforhold, de er ansat under?

- Det har da ikke noget som helst med Bravo Tours at gøre. Det kan vi da kun sikre ved, at vi stoler på det. Jeg ved, at primært alle der fløj i Danmark med Primera har været på dansk kontrakt og dansk overenskomst.

Vil I i fremtiden også acceptere flypartnere som benytter sig af produktionsløn og kun giver begrænset løn under sygdom?

- Jeg ved det ikke. Vi kender ikke nogle flyselskabers kontrakter. Det er ikke vores opgave som rejsearrangør. Vi går ud fra, de har styr på deres arbejdsmæssige forhold. Der er tusindvis af flyselskaber i verden, som gør det på forskellige måder. Vi skal stå inde for det produkt, vi leverer, og så går vi ud fra, at de flyselskaber, vi flyver med, også har styr på deres ting.

Du sad selv i bestyrelsen hos Primera Air, som har samme ejer islandske ejer som Bravo Tours. Hvorfor brugte I i Primera Air et kontraktbureau i Malta til at ansætte piloter på atypiske kontrakter, så de ikke fik betalt ferie, kun fik begrænset løn under sygdom og fik en stor del af lønnen som produktionsløn?

- Jeg har ikke haft noget som helst med driften af Primera at gøre og ved ingenting om det. Men så vidt jeg ved, er det ganske almindeligt for flyselskaber at have kontraktansatte. Som rejsearrangør har vi altid været glade for at bruge Primera, de har altid leveret god kvalitet, service og fly til tiden stort set hver gang. Vi har aldrig haft andet end stor tiltro til sikkerheden.