Brancherne bløder, men opskriften er simpel: Kvinder kan redde klassiske mandefag

Flere brancher bløder medarbejdere og vil om få år komme til at mangle arbejdskraft. 60.000 faglærte, siger de i Dansk Arbejdsgiverforening, mens man i den danske techbranche i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. Derfor skal der gøres noget nu, og ét tiltag er at få flere kvinder ind i det, man traditionelt kalder mandefag.

Mangel: Om ti år vil bygge- og anlægsbranchen mangle 17.000 faglærte, i techbranchen anslår de, at vi i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister, og en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening fra 2016 viser, at vi allerede i 2025 vil mangle 60.000 faglærte i Danmark. Vi står over for en akut mangel på arbejdskraft, og derfor skal der sættes ind nu, lyder det enstemmigt fra de forskellige brancher.

En måde at løse problemerne på er at få flere kvinder til at vælge de brancher, der bløder, for det er brancher, hvor kvinder generelt er stærkt underrepræsenterede. Et initiativ er Dansk Byggeris kvinderåd, der i januar præsenterede en rapport med otte anbefalinger til at få flere piger til at vælge uddannelserne, og ikke mindst få dem til at blive i brancherne.

En af anbefalingerne er, at håndværk skal fylde mere i både folkeskolen og i fritidsklubben.

Den anbefaling kan direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen Mette Lundberg nikke genkendende til, for skal der sættes ind, skal det gøres tidligt, og it-branchen har derfor udviklet det, den kalder "coding classes", hvor børn lærer at kode. Det bliver nu på tredje år tilbudt folkeskolernes sjetteklasser, så især piger i en tidlig alder kan få vækket interesse for teknologi.

- Det er en måde at lære børn at være kreative og skabende med teknologi, og vi kan se, at når vi rammer pigerne så tidligt, rammer vi dem inden de kønsstereotype forestillinger for alvor sætter sig fast. Og så synes de faktisk, det er spændende - og de er supergode til det, fortæller Mette Lundberg.