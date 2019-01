Bosted har udsat at tilkalde ambulancehjælp til akut syge

Et bosted for handicappede børn og unge har flere gange forsøgt at forsinke ambulancehjælp, fortæller ansatte.

Ledelsen på bosted for handicappede børn og unge i Gentofte har i flere tilfælde forsøgt at forsinke hurtig ambulancehjælp til akut syge beboere, fordi ledelsen ikke har villet sende medarbejdere med på hospitalet.

Det fortæller flere ansatte på Børnecenteret Camillehusene, der er et kommunalt døgninstitutionstilbud i Gentofte Kommune.

Det skriver Berlingske fredag.

Berlingske har talt med flere medarbejdere samt forældre, der fortæller, at ledere på Camilliehusene i flere tilfælde har forsøgt at trække tiden i forhold til at ringe 112.

Ifølge kilderne har den manglende lyst til at tilkalde ambulancehjælp skyldtes bekymring for at undvære en medarbejder.

En tilsynsrapport fra Socialtilsynet Hovedstaden bekræfter billedet.

Her fremgår det, at medarbejderne i Camillehusene "ved flere lejligheder har oplevet, at tilbuddets ledelse har vurderet barnets behov for indlæggelse ud fra en samlet ressourcebetragtning frem for en konkret vurdering af barnets tilstand".

Ifølge speciallæge og sundhedsfaglig direktør ved epilepsihospitalet Filadelfia, Mads Ravnborg, er det under al kritik.

I tilfælde af krampeanfald skal man behandles på hospitalet, hvis kramperne ikke stopper efter den mængde medicin, der er ordineret af en læge. Derfor skal man ringe 112 hurtigst muligt, forklarer han.

- Det kan sammenlignes med et hjertestop eller "hjernestop". Hjernen har under anfald et kæmpe energiforbrug, som kombineret med den forringede tilførsel af ilt er en meget farlig cocktail, siger Mads Ravnborg til Berlingske.

- Jo længere tid hjernen mangler ilt i blodet og ro i hjernen, desto farligere er det, siger han.

Tidligere har Berlingske skrevet, at bostedet ikke har opfyldt en række krav om blandt andet medicinhåndtering og oplæring af medarbejdere. Siden da har forstanderen for bostedet fratrådt sin stilling.

Gentofte Kommune er i gang med at rette op på problemerne efter Socialtilsynets kritiske rapport, oplyser kommunen til Berlingske.

Camillehusene huser 22 børn og unge i alderen seks til 20 år fordelt på tre huse.