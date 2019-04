Borgmester gravid med anonym donor

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), er gravid og venter sit første barn.

Joy Mogensen er blevet gravid med en anonym sæddonor og bliver dermed solomor.

Det oplyser borgmesteren i et opslag på Facebook.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at mit skønne, mangfoldige, nysgerrige, empatiske og aktive hjemsted, Roskilde, sagtens kan rumme en solomor-borgmester, skriver Joy Mogensen i sit Facebook-opslag.

Den 38-årige borgmesters afløser er fundet, når hun senest i september går på barsel. Det bliver partifællen Tomas Breddam.

Hun forventer at fortsætte på borgmesterposten så længe, at hun kan forhandle budgettet for 2020 på plads og foretage en glidende overdragelse af borgmesteropgaverne til Tomas Breddam (S).

Han bliver barselsvikar i ni måneder, hvorefter Joy Mogensen ventes tilbage, oplyser det regionale nyhedsmedie sn.dk.

Joy Mogensen skriver desuden i sit opslag, at hun er lykkelig for omstændighederne.

- Så derfor drikker jeg min aftente og opdager pludselig, at jeg er helt og aldeles lykkelig, slutter hun sit opslag.

Joy Mogensen har været borgmester siden 2011.