Borgmester: Sværere at tiltrække folk, når arbejdspladser forsvinder

Faaborg-Midtfyn Kommune er en af de kommuner i landet, som har oplevet både at miste sygehuse, politistationer og byret i de senere år. Borgmester Hans Stavnsager (S) er bekymret over udviklingen.

Centralisering: - Vi skal til at vænne os til en ny identitet, hvor opfattelsen før har været, at vi var i centrum til i dag at være i udkanten, siger Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Han er bekymret over udviklingen i sin kommune, som de senere år har oplevet lukning af flere statslige og regionale arbejdspladser.

- Vi mærker, at det bliver sværere at tiltrække folk til området, hvis det eksempelvis kun er den ene af et par, som kan få job inden for kommunegrænsen, siger Hans Stavnsager.

Siden 2007 har både den gamle købstad Faaborg og den midtfynske stationsby Ringe efter kommunaleform oplevet, at de offentlige arbejdspladser er blevet centraliseret. Begge byer mistede deres politistationer i 2016, de blev lavet om til en politibutik med begrænset åbningstid. Sygehusene forsvandt først i Faaborg i 2011 og Ringe i 2016, og Retten i Faaborg drejede nøglen om og blev centraliseret til Svendborg.