Borgmester: Smukfest skaber liv og er støjgenerne værd

Det går ikke stille for sig til Smukfest i Skanderborg, der også gavner butikkerne i byen, mener borgmester.

Der er mange fordele ved at lægge skov til landets næststørste festival.

I hvert fald hvis man spørger Skanderborg Kommunes borgmester, Jørgen Gaarde (S).

- Den vigtigste betydning er, at festivalen skaber en begivenhed, som man aldrig ellers ville se i en by i vores størrelse. Den sætter Skanderborg på landkortet.

- Og så glæder det mig, at byen og ikke mindst handelslivet har taget festivalen så godt til sig, siger han.

Af sikkerhedshensyn blev Smukfest og alle omkringliggende campingområder hegnet ind i 2014. Det udelukkede en del fra festlighederne, og især lokale gav i læserbreve udtryk for, at de følte sig isoleret fra festivalen.

Derfor gik Smukfest, Skanderborg Cityforening og Skanderborg Kommune sammen om også at skabe Smukby - en samlende fest i centrum, der har til formål at samle folk både fra festivalpladsen og byen.

- Det har været en voksende succes inden for de seneste tre år. Der foregår festivalrelaterede ting op og ned ad gaden. Det er godt for handlende og skaber liv, siger Jørgen Gaarde.

Ifølge koordinator for Smukby Vibeke Guldborg Breuerbach kommer der op mod 5000 deltagere dagligt til Smukby i festivaldagene.

Når det er sagt, er der ikke kun lutter grønne skove, når bassen buldrer i bøgetræskronerne. Musikken fra de store scener kan i flere tilfælde høres i byen, og det høje lydniveau behager langtfra alle skanderborgensere.

- Ulempen er, at det påvirker, mens det står på. Jeg bor selv meget tæt på festivalområdet, har glæde af det og ingen problemer med det. Andre føler, at det støjer for meget, siger Jørgen Gaarde.

Der bliver ifølge borgmesteren med jævne mellemrum udført tjek af lydniveauerne, og festivalen overholder støjreglerne, oplyser han.

Derfor må byens lydfølsomme borgere bide tænderne sammen i den uge, hvor festivalen står på.

- Man kan ikke lukke så mange opstemte mennesker ind i vores by, samtidig med at der spilles musik, uden at det støjer. Sådan er det.

- Fordelene ved at have festivalen overstiger ulemperne, siger Jørgen Gaarde.

Borgmesteren lægger også selv vejen forbi Smukfest i år. Det sker blandt andet fredag, hvor Smukfonden uddeler økonomisk støtte til en række projekter, som bekæmper udsathed og ensomhed.

Smukfest finder i år sted fra 8. til 12. august i bøgeskoven i Skanderborg.