Borgmester: Regeringens kystudspil er utilstrækkeligt

I Thisted Kommune ser borgmesteren frem til, at regeringen næsten vil fordoble de statslige udgifter til kystbeskyttelse. Men set fra borgmesterkontoret er udspillet ikke tilstrækkeligt.

Regeringen har siden 1983 haft en række fællesaftaler med syv kommuner om et årligt tilskud til kystsikring. Det er disse aftaler, som regeringens nye finanslovsforslag handler om.

Til de nuværende aftaler ønsker regeringen øge beløbet til 184,6 millioner kroner om året fra 96,9 millioner kroner om året. Aftalen skal ifølge forslaget løbe fra 2020-2024.

Ulla Vestergaard (S), der er borgmester i Thisted Kommune, anerkender forslaget, og hun er glad for, at regeringen har lyttet til kystkommunernes udfordringer.

Hun havde dog gerne set, at der også blev fokuseret på de kyststrækninger, der i dag ikke er sikret eksempelvis længere nordpå end Thisted. Udfordringen ved de kyster, der ikke er sikret eller omfattet af fællesaftalerne, løser forslaget ifølge borgmesteren ikke.

- Vi mangler at få snakket om, hvordan vi får sikret den del, så det der ikke bliver den enkelte kommune sammen med de grundejere, der er i kystområdet, der alene skal bære byrden for vores fælles natur.

- Det er vores fælles råstof og fælles turistattraktion, så bør det også være en fælles samfundsopgave at kystsikre mere, konstaterer Ulla Vestergaard.

I Thisted Kommune bliver der ved Lodbjerg Fyr lavet stenmoler, der kan bryde vandet, så det beskytter kysten.

Ringkøbing-Skjern Kommune er også omfattet af fællesaftalerne. Borgmesteren i kommunen, Hans Østergaard (V), hilser udspillet velkommen.

- Det er noget, vi har efterspurgt, så det er vi meget glade for, siger Hans Østergaard.

I forslaget udtaler miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at der er behov for handling nu.

Stigningen i de offentlige udgifter kommer først i 2020. Men det lever Ringkøbing-Skjern Kommune med.

- Der er et gammelt ordsprog, der hedder "bedre sent end aldrig". Men det er vigtigt, at vi fremadrettet får flere midler. At vi først får dem i 2020, lever vi med, siger Hans Østergaard.

Kommunerne i fællesaftalerne er Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Hjørring og Frederikshavn.