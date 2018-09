Borgmester: 320 meter høj bygning bliver et stort aktiv

Brande i Midtjylland kan blive hjemsted for Vesteuropas højeste bygning på 320 meter, efter at et enigt byråd mandag aften sendte et udkast til en lokalplan for området i høring.

- Det er en lokalplan, der åbner mulighed for en ny bydel med handel, kontorer, restauranter og forskellige andre oplevelser, som Bestseller har ønsket, siger borgmester Ib Lauritsen (V).

Det er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der står bag planen om at skabe en hel ny bydel med navnet "Bestseller Village & Tower" i Brande med 7000 indbyggere.

Da Bestseller første gang fortalte om planerne for et år siden, var udgangspunktet en bygning på godt 200 meter.

Men lokalplanen, som byrådet nu sender i høring, giver mulighed for at bygge et højhus på 320 meter.

- Vi har været i en god dialog med Bestseller, og når man arbejder med sådan noget, så sker der tilpasninger undervejs, siger Ib Lauritsen.

Den nye bydel skal rumme butikker, restauranter, konferencefaciliteter og kontorer.

Borgmesteren er ikke i tvivl om, at højhuset bliver et synligt vartegn for det midtjyske kommune.

- Jeg har selv været oppe i CN Tower i Toronto, som er 356 meter højt, der hvor man sidder. Der føler man godt nok, at man er højt oppe. Der er ingen bygninger i samme højde i nærheden.

- Så der er slet ingen tvivl om, at det her er voldsomt højt og meget synligt, siger borgmesteren.

Hvis højhusbyggeriet realiseres, vil det ifølge borgmesteren blive det højeste i Vesteuropa.

Han forventer, at det vil blive et aktiv for hele den midt- og sydjyske region.

- Jeg tænker, at det her projekt ikke kun har Midtjylland som fokus. Det vil blive et nyt seværdighedsområde for mange mennesker, også fra den sydlige region, siger borgmesteren.

Når lokalplanen har været i høring, skal kommunen tage stilling til eventuelle indsigelser. Derefter skal planen forbi byrådet igen til endelig vedtagelse.

Bestseller håber at kunne stikke spaden i jorden i 2019, så projektet kan være klart i 2023.