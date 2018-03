Borgerlige politikere: Her har naturfredningsforening brugt sin magt forkert

2. Trelde Skov

Erling Bonnessen (V) er gået ind i sagen for at støtte 70 skovejere ved Fredericia. De har i generationer ejet og drevet de 600 hektar skov uden for Fredericia mellem Lillebælt og Vejle Fjord.

Området har en af landets højeste biodiversiteter og helt unikke geologiske forhold ved skrænterne.

Skovejerne er indstillet på frivillige aftaler og frygter, at en fredning vil fratage dem retten til at bestemme over skovdriften. Desuden vil det være dyrt for skatteyderne. Fredningsforslaget er endnu ikke endeligt.