Bondo: Samarbejdet med SF var svært lige efter lærerkonflikten

For første gang siden lærerkonflikten skal lærernes formand, Anders Bondo, tale på et SF-landsmøde.

Danmarks Lærerforening og SF har de seneste år arbejdet på at klinke skårene efter lærerkonflikten for seks år siden, hvor SF lagde stemmer til at afskaffe lærernes arbejdstidsregler.

- Jeg skal samarbejde med alle partier. Selv om det var ufatteligt svært i 2013, så var der jo ikke andet for end at samle handsken op og få genetableret et samarbejde.

- Og det har vi arbejdet systematisk på lige siden, siger Anders Bondo Christensen, som er formand for Danmarks Lærerforening.

Lørdag er han inviteret til at tale på SF's landsmøde, som bliver afholdt i denne weekend i Kolding.

Politisk ordfører Jacob Mark (SF) håber, at det sender et signal til lærerforeningen om, at SF vægter skolen højt.

- Og forhåbentligt også, at Anders Bondo mener, at vi er nogle, han kan samarbejde med. Han skal jo samarbejde med alle partier. Jeg håber da, at han synes, at vi er nogle, der lytter, siger Jacob Mark.

Men det forpligter også.

På landsmødet vil SF igen fremhæve forslaget om at lægge et loft over lærernes arbejdstid, så de maksimalt kan undervise 25 lektioner om ugen.

Forslaget er et opgør med lov 409, som afsluttede lærerlockouten i 2013. Det betød blandt andet, at lærernes forberedelsestid var med til at finansiere folkeskolereformen.

- Det, der skete i 2013, skabte jo ikke kun diskussion i samfundet. Det gjorde det også i SF, fordi vi godt kunne se, at det var et problem at finansiere en folkeskolereform ved at ændre lærernes arbejdstid, siger Jakob Mark.

Han mener, at det er muligt, at et nyt flertal efter valget kan "sætte en pose penge af på den næste finanslov", og at der kan forhandles nogle lokale aftaler.

Anders Bondo Christensen kunne godt tænke sig et loft over timerne.

- Men nu er det jo ikke partierne på Christiansborg, der forhandler overenskomst. Det er os og arbejdsgiverne. Men hvis politikerne kan hjælpe med, at der er et økonomisk fundament til, at man kan få lavet en god aftale, så er det positivt, siger lærerformanden.