Boligejere har øjne på grønnere hjem

Solceller er langtfra glemt og borte i de danske hjem.

Mere end hver tredje boligejer er interesseret i at få grønne klimaanlæg - solceller, varmepumper og solvarmere - på eller i huset.

Men samtidig synes mange af dem, at det er for dyrt eller usikkert. Det viser en rundspørge lavet for Dansk Byggeri.

- Boligejerne har uden tvivl større fokus på både at spare på energien og på grøn energi, og det smitter af på boligen.

- Men det kræver, at der er nogle tilskudsordninger og nogle gennemskuelige regler, og at politikerne ikke går ind og ændrer loven hele tiden, siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning og vedvarende energi på Aalborg Universitet, er det dog ikke givet, at solceller i hjemmet er den smarteste løsning.

- Jeg mener, at vi skal op i nogle større skalaer, før det giver mening. Vores analyser viser, at det er meget bedre at placere dem på store industritage på over 500 kvadratmeter, siger Brian Vad Mathiesen.

Ved de store placeringer er der nemlig mere effektive anlæg og bedre forbindelse til elnettet, pointerer han.

Som boligejer skal man nærmere have fokus på at få fjernvarme som opvarmning til sit hus og så ellers gøre alt for at skære ned på forbruget, mener professoren.

- Det bedste, man som boligejer kan gøre, er at få renoveret sin bolig. Hver kilowatt-time, du sparer, og jo tidligere du sparer den, er en klimamæssig gevinst, siger Brian Vad Mathiesen.

I Dansk Byggeri mener man, at der er plads til begge slags løsninger.

- Vi er helt enige i, at renovering er vigtigt, men vi mener ikke, det er enten-eller. Vi tror også på, at det at få boligejere med små anlæg gør, at de samtidig bliver mere fokuseret på at leve grønnere og spare på energien, så der er også andre fordele, siger Camilla Damsø Pedersen.