Børneminister: Vi er blevet for dårlige til at opdrage vores børn

For mange børn er ikke opdraget godt nok til at starte i skole. Samtidig er vi blevet så rige, at vi forkæler vores børn. Nu vil børne- og socialminister Mai Mercado (K) sætte opdragelse på dagsordenen med et storstilet debatprojekt det næste halve år.

I børne- og socialminister Mai Mercados (K) vennekreds retter de på hinandens børn og blander sig rask væk i, hvordan de hver især håndterer opdragelsen. Det er et emne, som ikke blot hører til i den absolutte privatsfære. Og når hun bevæger sig rundt i sin politiske virkelighed og møder pædagoger og skolelærer, oplever hun, at der er et kæmpebehov for, at opdragelse netop ikke er et ømtåleligt emne, som man blot taler om, når man taler om sine egne børn.

Derfor lancerer ministeren onsdag "Opdragelsesdebatten". Et projekt, der involverer indsamling af viden om opdragelse, opdyrkning af ny viden gennem gallup-undersøgelser blandt forældre og børn, debat på sociale medier og et debatpanel af ti eksperter og meningsdannere. Panelet vil blive ledet af Sofie Münster, der driver hjemmesiden Nordic Parenting og tidligere har været formand for Løkkefonden. Projektet skal munde ud i en afrapportering til et afslutningsarrangement i juni.

Mai Mercado har taget initiativ til opdragelsesdebatten, fordi hun har en bekymring og har noteret sig nogle faresignaler.

- Det er et stort faresignal, at skoleledere siger, at der sidder i hvert fald tre i hver klasse - mellem ti og femten procent - som ikke kan finde ud af at modtage undervisning. De kan ikke sidde på en stol, de kan ikke række hånden op, de kan ikke modtage en besked. Det er noget, man skal have lært hjemmefra. Det går ud over vores fællesskab og især de svage elever, som folkeskolen skal rumme i de almindelige klasser i dag. De elever betaler for, at nogle forældre ikke opdrager deres børn godt nok, siger Mai Mercado.