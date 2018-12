Børn kommer til skade ved fyrværkeriets lunte

Hver tredje barn, der blev bragt på skadestuen sidste nytår med skader fra fyrværkeri, stod selv ved lunten i forbindelse med ulykken. Det viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital (OUH).

Det tal vækker opsigt hos Børneulykkesfonden og hos analysegruppen selv.

Ifølge Henriette Madsen, der er generalsekretær i Børneulykkesfonden, er der i hvert fald oplagte måder at nedbringe antallet af børn, der kommer til skade nytårsaften og dagene omkring.

- Som udgangspunkt bør antændingen af fyrværkeri overlades til de vokse. Hvis børn og unge alligevel får lov at til at antænde fyrværkeri, er det yderst vigtigt, at der er en voksen til stede, som holder øje med, at alt foregår efter reglerne, siger hun.

- Børn og unge under 15 år forstår ikke altid faren ved fyrværkeri eller konsekvenserne af deres handlinger.

Også blandt lægerne i analysegruppen løfter man øjenbrynene over, at så mange børn, der bringes på hospitalet i forbindelse med nytårsdagenes affyring af fyrværkeri, selv har været med til at antænde det.

- Børn udgjorde 26 procent af alle ulykker ved seneste nytårsdøgn, og det tal er simpelthen for højt, siger overlæge Jens Lauritsen fra OUH i en pressemeddelelse.

- Jeg hæfter mig desuden ved, at mere end hver tredje fyrværkeriulykke var forårsaget af, at børnene selv antændte fyrværkeriet.

Selv om andelen af børn, der kommer til skade ved lunten, vækker opsigt, er der i det store perspektiv grund til smil. Antallet af børn, der uanset årsag er kommet til skade, er faldet med en fjerdedel.

Sidste år kom i alt 65 børn til skade med fyrværkeri. De fordelte sig på syv børn mellem nul og fire år, 19 børn mellem fem og ni år og 39 børn på mellem 10 og 14 år.

Tallene fra Ulykkes Analyse Gruppen viser også, at flere børn havde beskyttelsesbriller på sidste år.

- Det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er at have beskyttelsesbriller på, siger Jens Lauritsen.

- Alle skal have briller på, uanset om man antænder "lige nu" eller ser på andres fyrværkeri.