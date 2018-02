Børn kan blive mere fantasifulde af MGP

Festligt tøj, sange om venskab og helt nye dansetrin.

Det kommer ikke til at gå stille for sig, når børnenes melodigrandprix, MGP, løber af stablen lørdag aften. Over hele landet kan børn og barnlige sjæle følge med hjemme fra stuerne, når showet sendes live fra Gigantium i Aalborg.

Flere end 700 børn og unge kæmpede om at blive blandt de ti vinderbud, og det er virkelig godt, mener Bjørn Petersen, lektor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og ved Aarhus Musikkonservatorium.

- Der sidder over 700 børn rundt omkring i landet og beskæftiger sig med at skrive deres egne sange. Det er en meget positiv historie.

Børnene får trænet deres fantasi, når de sætter ord sammen og lytter til melodierne, mener Bjørn Petersen. Ifølge ham er det vigtigt at kunne tænke kreativt og anderledes også senere i livet.

Desuden kan børn over hele landet spejle sig i hinanden, og de lærer, at man ikke behøver at være voksen for at udtrykke sig musikalsk.

- Det er blevet anerkendt, at man ikke behøver at være uddannet komponist for at skrive en sang. Det behøver ikke være Kim Larsen, Anne Linnet eller Rasmus Seebach. Det kan lige så godt være Line fra 5.c, som kan kalde sig sangskriver, siger han.

Årets deltagere kommer fra stort set hele landet, fra Aakirkeby til Haderslev og København.

Ifølge DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, er MGP unikt, fordi det varer hele året.

- MGP inspirerer børn, som næsten intet andet tv-program kan. Der bliver leget MGP året rundt i de små hjem og i daginstitutionerne, siger han.

Aftenens værter er tidligere X Factor-vært Mette Lindberg og tv-vært i "Ramasjang Mysteriet" Kristian Gintberg.

Vinderen af showet går i modsætning til Dansk Melodi Grand Prix ikke videre til en international konkurrence.