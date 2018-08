Knogler fra en uddød tandhval er dukket op i en jysk lergrav. Fundet bliver kaldt for årtiets fund.

Mathilde Preisler og Mathias Olesen på 12 og 8 år stødte i starten af juli på usædvanligt mange knogledele, da de var med familien forbi turistattraktionen Gram Lergrav i Sønderjylland.

Knoglerne har vist sig at stamme fra en 10 millioner år gammel uddød hval.

Det skriver DR Syd.

Der er ifølge konservator hos Museum Sønderjylland Trine Sørensen tale om en lille tandhval, der kan være en slægtning til en delfin.

Hun beskriver fundet som værende årtiets fund i Gram Lergrav.

- Det er 11 år siden, at vi sidst har gjort et hvalfund, der indeholdt så mange forskellige knogledele, siger Trine Sørensen til Ritzau.

Familien fandt i alt seks ryghvirvler i lergraven.

Det er ikke usædvanligt, at der bliver gjort hvalfund i Gram Lergrav, hvor der i år er gjort yderligere to fund. Det er dog sjældent, at der findes så mange knogler, der kan kædes til den samme hval.

- Det her fund kan godt blive ret centralt i forhold til vores beskrivelse af de små tandhvaler i Gramhavet, fordi det viser en sammenhæng, som vi ikke har kunnet bevise tidligere, siger Trine Sørensen.

Gram Lergrav er ifølge konservatoren internationalt kendt for sine hvalfund, og hun er sikker på, at der vil komme flere.

- Vi har fundet mange hvaler. Vi ved, at de kommer, vi ved bare ikke, hvornår de kommer, siger hun.

Fundet af de seks ryghvirvler kan ifølge konservatoren give et billede af, hvordan hvalerne har udviklet sig, bevæget sig og har fanget føde.

Hun fortæller, at der er flere uidentificerede knogler, som man endnu ikke ved, hvad er. Men Trine Sørensen håber på, at det er flere vigtige knogledele.

Det bliver dog ikke en komplet hval, det kan hun konstatere ud fra de udgravninger, der er lavet, siden børnefamilien stødte på de finurlige fossiler.