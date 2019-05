Bølge af brevstemmer løfter valgdeltagelsen tidligt på dagen

Flere brevstemmer, løfter valgdeltagelsen tidligt på dagen ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Det viser en stikprøve, Ritzau har foretaget klokken 10 ved valgsteder og kommuner over hele landet med i alt 280.158 stemmeberettigede vælgere.

Hvert eneste sted er der en klar stigning i stemmeprocenten, som i gennemsnit er opgjort til 10,9 procent mod 8,7 procent ved valget i 2014.

En stor del af stigningen stammer dog fra, at mange flere vælgere har brevstemt. I Odenses valgkredse er der for eksempel 86 procent flere brevstemmer i år end for fem år siden.

Af den årsag er valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet ikke overbevist om, at valgdeltagelsen også vil være mærkbart højere, når dagen er omme.

- Det er ofte de flittigste vælgere, der brevstemmer - folk, der ville have stemt alligevel. Så det flytter så at sige bare en stemme, der ellers ville være kommet i løbet af dagen, siger Kasper Møller Hansen, der er professor ved universitetets Institut for Statskundskab.

- Brevstemmerne kommer sjældent fra nye vælgere, der ellers ikke ville have stemt. Så valgdeltagelsen her til morgen skulle være endnu højere, hvis det skulle tyde på, at der kommer flere vælgere ned på valgstederne samlet set, supplerer Kasper Møller Hansen.

Han forventer tværtimod, at vi kan ende med et lille fald i den samlede valgdeltagelse i år i forhold til 2014, hvor 56,3 procent af vælgerne stemte til det danske EP-valg.