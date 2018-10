Bøfhus-ejer sænker prisen på pragtvilla

Ejeren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, satte i april sin 355 kvadratmeter store villa til salg . Prisen lød på 28,5 millioner kroner. Man skal dog ikke længere have helt så mange penge op ad lommen, hvis man vil have fingrene i pragtvillaen på Langelinie i Odense.

Da villaen blev sat til salg i april, havde shitstormen mod restaurantkæden lagt sig. Den 19. september 2014 afsagde Højesteret en dom, der gav Jensens Bøfhus ret til navnet "Jensens", hvilket gik ud over en fiskerestaurant i Sæby ved navn Jensens Fiskerestaurant.

Fiskerestauranten skulle ikke blot skifte navn, men også hoste op med 200.000 kroner til ejerne af Jensens Bøfhus for en krænkelse af varemærkerettigheder og brug af et logo, der blev forbudt i Sø- og Handelsrettens dom året før.

Men selvom Højesteret afsagde dom til fordel for bøfgiganten, dømte folkedomstolen anderledes. På rekordtid havde folkestemningen vendt sig mod bøfhuset, og på under to dage havde over 92.000 danskere udvist støtte til Facebook-gruppen "Boykot Jensens Bøfhus".