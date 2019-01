Blå blok vil give dødsstødet til Sundhedsplatformen

På Christiansborg danner der sig nu et flertal for en nedlæggelse af den kontroversielle Sundhedsplatform, der i øjeblikket bruges i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det skriver Berlingske onsdag.

Således siger sundhedsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance til avisen, at man i en ny sundhedsreform vil lægge op til, at hele landet får ét IT-system på sundhedsområdet.

- På sigt skal vi have ét fælles IT-system. Alt andet giver ikke mening. Der er ingen grund til, at fem regioner prøver at opfinde den dybe tallerken, siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

I øjeblikket er der i praksis to forskellige it-systemer i brug i det danske sundhedsvæsen - Sundhedsplatformen i Østdanmark og Systemics-EPJ, der bruges i Region Midtjylland og som implementeres i Region Sydjylland og Nordjylland over de næste to år.

I en trivselsmåling foretaget før jul svarede 62 procent af hovedstadens læger, at de er utilfredse med systemet.

Og de blå sundhedsordførere er altså enige om, at Sundhedsplatformen bør lade livet til fordel for det jyske system, der ikke har været ramt af de samme problemer.

- Hvis vi skulle vælge, ville vi helt sikkert kigge på det system, man bruger i Midtjylland og ikke Sundhedsplatformen, siger May-Britt Kattrup, sundhedsordfører i Liberal Alliance, til Berlingske.