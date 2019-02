Bios: Erstatningskrav i millionklassen er på vej mod Falck

Falck kan forvente et trecifret millionkrav fra det hollandske ambulanceselskab, Bios. - Der er gode muligheder for at vinde erstatningssagen, lyder det fra Bios' danske repræsentant. Region Syddanmark følger sagen tæt.

- Det er en meget klar afgørelse, og mulighederne for at vinde sagen er relative gode, siger han.

Han vurderer, at Konkurrencerådets afgørelse om Falcks overtrædelse af loven giver en større mulighed for en erstatning.

- Det er positivt, at Falck og deres ejere erkender, hvad der er blevet dokumenteret meget grundigt af konkurrencemyndighederne. Det var det eneste rigtige at gøre, siger Bios Groeps adm. direktør i Holland, Stef Hesselink.

- Der kommer en erstatningssag, og det bliver formentlig med et krav på et trecifret millionbeløb, siger Bios' kommunikationsansvarlig, Thomas Juul-Dam.

Det kan blive en dyr sag for Falck at have overtrådt konkurrencereglerne i forsøget på at skubbe hollandske Bios ud af markedet i Region Syddanmark.

Onsdag 30. januar fremlagde Konkurrencerådet sin afgørelse om, at Falck havde overtrådt konkurrencereglerne for at spænde ben for Bios i Region Syddanmark. I første omgang ville Falck anke afgørelsen fra Konkurrencerådet.Fredag kom en detaljeret rapport på over 200 sider fra Konkurrencerådet om Falcks metoder til lægge forhindringer for Bios, og i lørdags kom det frem, at det var kommunikationsbureauet Advice, som Falck samarbejdede med. Mandag valgte Falck ikke at anke Konkurrencerådets afgørelse, og Konkurrencestyrelsen vil nu forberede en politianmeldelse af ambulanceselskabet til bagmandspolitiet SØIK.

I forvejen er Bios' tidligere bestyrelse og direktion stævnet for et tocifret millionbeløb af konkursboet.

- Det er endnu for tidligt at sige, om regionen kan få nogle af pengene tilbage igen. Vi vurderer tingene sammen med vores advokater, siger Stephanie Lose, som mener, at sagen kommer til at tage et stykke tid.

Hos Region Syddanmark følger formand Stephanie Lose (V) sagen tæt. Regionen har penge tilgode i det konkursramte Bios-selskab, efter at Bios ved en fejl fik udbetalt 31,6 millioner kroner for meget af regionen. Bios gik konkurs i sommeren 2016 og har ikke kunnet udbetale tilbagekravet.

Afviser forkert håndtering

Stephanie Lose afviser, at Region Syddanmark har håndteret sagen forkert om Bios i forløbet op til selskabets konkurs.

- Jeg mener, at vi som region har strakt os ekstremt langt for at få samarbejdet med Bios til at fungere, og vi har ikke haft adgang eller kendskab til Falcks materiale i deres planer om at forhindre Bios i at etablere sin drift i regionen, siger hun.

I december 2015 ransagede Konkurrencestyrelsen en række kontorer hos Falck og fik adgang til interne mailkorrespondancer mellem Falck og kommunikationsbureauet Advice om Falcks plan til at lægge forhindringer for Bios.

Mandag gik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i gang med at forberede en anmeldelse af Falck til bagmandspolitiet SØIK, efter at ambulanceselskabet har valgt ikke at anke Konkurrencerådets afgørelse fra i sidste uge.

Stephanie Lose mener, at Falcks valg med at droppe anken mod Konkurrencerådets afgørelse er den rigtige beslutning.

- Jeg noterer, at Falcks kursskifte giver en erkendelse af, at den måde, som de har ageret på, ikke kan forsvares eller forklares, siger hun.