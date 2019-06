Biler og fly giver trængsel i sommerferien

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter den første weekend med ferietrafik overgår DSB mandag den 1. juli til sommerkøreplanen. Den indebærer især, at visse myldretidstog sløjfes. Der vil i sommer være sporarbejder rundt om i landet, men omfanget er lidt mindre end i tidligere år. Tjek Rejseplanen.dk inden togturen, opfordrer DSB. Her et IC3-tog på Aalborg Banegård i juni 2018.