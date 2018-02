Betjente: Et godt signal fra Pape

- Det er vigtigt, at vi er i øjenhøjde med befolkningen. Vi er totalt afhængige af, at nogen gider kontakte politiet, når de ser, hører eller konstaterer noget, siger han.

Ifølge formanden går den manglende kontakt med befolkningen ud over politiets muligheder for at forebygge og fange forbrydere.

- Det er et fint signal, og vi er meget enige i, at der skal skabes tryghed i de dele af Danmark, hvor kuglerne ikke flyver om ørerne. Der er blevet nedlagt mange lokale politistationer, og vi hører jo fra folk, at de ikke ser så meget til politiet mere, siger Claus Oxfeldt.

Mere synligt politi i den del af Danmark, der ligger udenfor de store byer? Ja tak, siger Claus Oxfeldt. Som formand for Politiforbundet, repræsenterer han 12.000 ansatte hos politiet. Og de er glade for justitsminister Søren Pape Poulsens (K) udmeldinger i avisen Danmark.

Køledisk og sportshal

Fyn er et af de områder, som har mistet meget lokalpoliti, og Steffen Daugaard, der er formand for Fyns Politiforening, mener også det er et problem for opklaringsarbejdet, at der er blevet for langt mellem borgerne og betjentene:

- Der er opklaret mange sager ved køledisken i supermarkedet eller i den lokale idrætshal. Folk vil jo gerne snakke, hvis de har set noget, og det er tit de små brikker, der mangler, når det store opklaringspuslespil skal lægges, siger han.

I Politiforbundet er de glade for, at der er flere ressourcer på vej til politiet, og nu håber Claus Oxfeldt bare, at det rækker til at blive mere synlige i provinsen:

- Vi har været i forhøjet beredskab i snart tre år, hvor vi bruger 1200 årsværk på grænsepoliti og bevogtning. Vi er sindssygt pressede, siger han.