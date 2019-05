Bestyrelse udtrykker mistillid til folketingskandidat for S

Simon Simonsen er et skridt nærmere at blive kasseret som folketingskandidat for S efter bestyrelsesmøde.

Simon Simonsen (S) risikerer at miste sit folketingskandidatur. Det står klart efter et bestyrelsesmøde for kredsen i Indre By og Christianshavn, hvor et flertal i bestyrelsen har udtrykt mistillid til Simon Simonsen.

Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der bliver taget stilling til hans kandidatur. Det oplyser kredsformand Carlo Søndergaard.

Simon Simonsen er i løbet af ugen kommet i modvind for kritiske udtalelser om sin partifælle Joy Mogensen (S), der er borgmester i Roskilde.

Hun er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger.

Ifølge Carlo Søndergaard ligger det endnu ikke helt klart, hvornår den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt.