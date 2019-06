Berlingske-direktør kalder forløb om radiofrekvens elendigt

Det er svært at køre et medie, når rammerne ikke er klare, som det er tilfældet med forløbet om sendetilladelsen til FM4, som Radio24syv i dag har.

Det vurderer Anders Krab-Johansen, administrerende direktør i Berlingske Media, der ejer størstedelen af selskabet bag radioen.

- Det er ret tydeligt med hele det her forløb, at rammerne er elendigt skruet sammen. Det er rigtig vanskeligt at drive et medie på de vilkår, siger han.

Direktøren udtaler sig, efter at Radio- og tv-nævnet torsdag aften udskød beslutningen om at uddele sendetilladelse til den fjerde FM-radiokanal.

I første omgang er beslutningen udskudt i 14 dage. Men den kan udskydes igen derefter, oplyste Slots- og Kulturstyrelsen.

- Hvis man skal drive medier, ansætte gode folk, købe teknologi og have kunder ude på den anden side - om det er lyttere eller læsere - er der brug for at vide, hvilke rammer man arbejder indenfor, siger Krab-Johansen.

Spurgt til, hvorvidt Berlingske overvejer at byde på sendetilladelsen, hvis det bliver under andre vilkår, svarer Anders Krab-Johansen:

- Jeg er helt holdt op med at kommentere alle de mærkelige udspil, kommentarer og ændringer, der kommer.

Han tilføjer, at Berlingske Media først vil tage stilling, hvis der kommer et konkret udbud, der er interessant for dem.

Udskydelsen skyldes ifølge nævnet den aftale, som danner grundlag for den nye socialdemokratiske regering, der er tiltrådt torsdag.