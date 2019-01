Beredskab forbereder sig med ny udsigt til oversvømmelser

Endnu en gang er der udsigt til forhøjede vandstande med mulige oversvømmelser til følge.

Det varsler Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), og på Fyn er beredskabet igen klar med sikring mod de øgede vandmasser i kystområder.

Det fortæller beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard fra Beredskab Fyn.

Beredskabet stiller blandt andet sandsække til rådighed for borgere ved nordkysten af Fyn.

- Derudover har vi - specielt hvad angår Odense - et specifikt sted forstærket et dige, der gør, at et plejecenter i det område er beskyttet mod vandstand, siger beredskabsdirektøren.

Han forventer ligeledes, at beredskabet skal pumpe vand fra voldgraven i Nyborg tirsdag aften.

- Det har vi også fået assistance til at sætte i værk, siger Mogens Bjerregaard.

Varslet om forhøjede vandstande kommer, kort efter at oversvømmelser i sidste uge ramte flere steder i primært det sydlige Danmark.

DMI oplyser på sin hjemmeside, at vandstanden ved kysterne i den sydvestlige del af Kattegat, i Storebælt og den nordlige del af Lolland ventes at komme op mellem 125 centimeter og 140 centimeter over normal vandstand.

Det ventes at ske sent tirsdag aften frem mod onsdag formiddag. Den almene varsling for stormflod ligger på cirka 125 centimeter over den normale vandstand.

I Odense Fjord kan vandstanden stige til omkring 150 centimeter.

I Isefjord og Roskilde Fjord ventes vandstanden at komme op til lige under 120 centimeter.

Vagtchef ved DMI Klaus Larsen fortæller, at der er tale om end mildere omgang end sidste uge.

- Det skyldes hovedsagelig to ting. Det er en kortere tid, hvor vi har denne her kraftige vind, og dels er vindpresset i Østersøen forsinket i forhold til Kattegat.

- Så vi får ikke to vandmasser, der mødes i den sydlige del af landet. Og der kommer nok heller ikke lige så meget vand fra Østersøen, siger han.

Ved højvande tirsdag eftermiddag i Vadehavet ventes vandstanden at komme op omkring 220 centimeter ifølge DMI.

Men det er ikke nok til at varsle ved Vadehavet, fortæller Klaus Larsen. Der skal vandstanden ventes at være over 240 centimeter for at varsle.

Vejrtjenesten tager dog forbehold for, at ændringer i banen for et lavtryk, der bevæger sig ind over Danmark, kan medføre enten lidt højere eller lavere vandstande.