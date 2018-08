I strålende solskin bliver den folkekære digter, forfatter, pianist og komponist Benny Andersen torsdag begravet i Sorgenfri Kirke.

Allerede en time før begravelsen, der startede klokken 14, begyndte venner, bekendte og familie at ankomme til kirken, der ligger nær Benny Andersens mangeårige hjem i Lyngby.

Blandt de ankomne er musikeren Povl Dissing, musiker og komiker Eddie Skoller, journalist Karen Thisted, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, præst og forfatter Johannes Møllehave og forfatter Lise Nørgaard.

Sognepræst Søren Hermansen forestår begravelsen i Sorgenfri Kirke, en moderne kirke opført i 1966 med udsigt til Lyngby Sø.

Benny Andersen døde torsdag den 16. august, 88 år gammel, i sit hjem i Sorgenfri.

Han var på mange måder en folkets digter og står bag kendte værker som "Svantes Viser" og "Snøvsen".

I sine unge år arbejdede han en kort overgang på et reklamebureau og fra 1949 til 1962 som bar- og orkesterpianist, mens han samtidig lagde an til sit musikalske og litterære virke, der fra 1963 holdt Benny Andersen beskæftiget på fuldtid.

Kontakten med det brede publikum blev for alvor etableret med lp'en "Svantes viser" fra 1972, hvor Povl Dissing lagde stemme til Bennys ord og melodier.

Visen "Svantes lykkelige dag" kendes af ung og gammel og er med den frisklavede kaffe og ostemadden blevet et nationalt symbol på glæden ved hverdagen.

Talentet blev også investeret i radio- og tv-spil. Selv følte Benny Andersen sig først og fremmest som lyriker, og både hans digte og noveller blev oversat til flere sprog.

I forbindelse med sin 70-års fødselsdag i 1999 blev Benny Andersens "Samlede digte" en bestseller, som kun er få litterater forundt herhjemme.

I forbindelse med Benny Andersens dødsannonce blev det fortalt, at han i stedet for blomster til begravelsen ønskede, at der blev doneret penge til udsatte børn.