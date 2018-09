Bandeforbud håndhævet i Fredericia: Fem sigtet for brud på LTF-lov

Fredericia: Fem personer blev tirsdag sigtet klokken 15.30 i Falstersgade i Fredericia.

Det skete i forbindelse med forbuddet mod banden Loyal to Familia. Tirsdag blev der indført et forbud mod banden. Rigsadvokaten vurderer, at banden er en forening med en så voldelig og kriminel adfærd, at der straks bør gribes ind.

Forbuddet fik virkning i Fredericia, da en politipatrulje var forbi Falstersgade.

- Vi har sigtet fem personer for i alt syv sigtelser inden for forbuddet, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad sigtelserne går ud på.

Onsdag formiddag er der fremstilling af en 26-årig mand, som er sigtet for at true med en kniv i Falstersgade klokken 14.30. Manden fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding.

Er der en sammenhæng mellem de to episoder?

- Det vil jeg ikke kommentere, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Den 26-årige mand blev anholdt tirsdag aften uden dramatik, har politiet oplyst, og ved grundlovsforhøret onsdag formiddag kom det frem, at knivtruslerne var sket ud for en ejendom i Falstersgade, hvor flere LTF-medlemmer også opholdt sig.