Aviser om Løkke: En skarp politiker med et trist farvel

Den nu tidligere formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, har gjort sig bemærket som en kløgtig politiker med store politiske resultater i bagagen.

Men han har også i sin tid som partiformand vist sig som en mand i sine følelsers vold og en politiker med rod i bilagene.

Han forlader et parti i noget nær krise - og hans afgang har ikke været køn.

Sådan lyder det i korte træk fra lederne i en række af landets aviser i kølvandet på Lars Løkke Rasmussens afgang som formand lørdag.

I Politiken skriver chefredaktør Christian Jensen:

- Lars Løkke Rasmussen er en mesterlig taktiker og en politisk tekniker, der som få kender skruer og møtrikker i velfærdsstatens institutioner.

Men diverse sager om bilagsfusk må dog tjene som skræk og advarsel for kommende generationer af politikere, lyder det i Politiken.

Dertil kommer, at han ifølge avisens chefredaktør efterlader Venstre "i en ledelseskrise af historiske dimensioner, fordi han valgte at sætte sine personlige interesser højere end partiets".

Jyllands-Posten lægger vægt på, at Venstre nu efter Løkkes exit skal tage hul på et nyt kapitel, og at tiden med den kreds, som har ledet Venstre siden Anders Fogh Rasmussen blev formand, er forbi.

- Sikkert er det, at det vil tage tid at komme ovenpå, Venstre er splittet om retningen, og et så hårdt opgør koster på tilliden.

Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, slår fast, at danskerne efter det seneste halve års skærmydsler i Venstre ikke længere ved, hvor man har partiet.

Og Lars Løkke Rasmussens farvel til formandsposten blev en uskøn afslutning på den højdramatiske udvikling.

- Det var ikke nogen værdig afslutning på en utroligt flot politisk karriere for Løkke, kronet af to perioder som statsminister. Det blev præcist så grimt, som man kunne have frygtet, skriver Tom Jensen på lederpladsen.

Hos Jysk Fynske Medier understreger chefredaktør Peter Orry, at Løkke fortjener al den ros, han kan trække for sine politiske evner.

- Ikke desto mindre var slutningen til sidst uundgåelig. Det er der flere årsager til, men den vigtigste er, at Lars Løkke, da han havde nået toppen, syntes at glemme, at magten altid kun er til låns.

Endelig beskriver Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, Løkkes afgang som et "selvmord" med henvisning til flere skandalesager.

Poul Madsen vil dog personlig savne Lars Løkke Rasmussen som V-formand.

- For midt i alt det kaos Løkke skabte, var der også en helt unik politiker, ofte i sine følelsers vold, hvilket resulterede i, at han kastede sig ind i debatter på Twitter og Facebook døgnet rundt.

- I modsætning til mange andre af nutidens politikere, så var Løkke ægte. På godt og ondt. Men ægte, skriver Poul Madsen i sin leder efter Løkkes afgang.