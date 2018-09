Avisen Danmarks redaktør: Dem der har fået for meget skal have endnu mere

Hvor besværligt kan det egentlig være? Hvis den her historie handlede om en murermester, der ved en fejl havde betalt for meget i løn til nogle af sine folk og for lidt til nogle andre - hvad ville han så gøre?

Ja, han ville formentlig kræve pengene tilbage fra dem, der havde fået for meget, og give dem til dem, der havde fået for lidt.

Men så simpelt er det selvfølgelig ikke, når det er staten, der har udbetalt for meget til de stenrige københavnerkommuner og for lidt til kommunerne i Jylland og på Fyn.

Det hele handler om, at siden 2006 har udlændinges uddannelsesniveau ved en fejl ikke indgået i beregningerne af udligningen mellem landets kommuner. Det har betydet, at en uddannet hjertekirurg fra Iran har udløst samme støttebeløb i Gentofte som en udlænding uden uddannelse har udløst i Holstebro.

På den måde er jyske og fynske kommuner gået glip af 1,4 milliarder kroner i perioden 2015-2018 samtidig med, at enkelte hovedstadskommuner - eksempelvis Gentofte - har fået flere hundrede millioner for meget i kassen. 15 kommuner er allerede blevet enige om at føre sag mod staten for at få de penge, som de har krav på.

Fejlen er erkendt, og der bliver rettet op på den fra 2019. Men så er det, at historien bliver virkelig mærkelig. Regeringen har nemlig tænkt sig at kompensere de kommuner, der har fået for meget udbetalt - ja, der stod for meget - så de kan vænne sig til at tilskuddet ikke er så stort længere. Helt præcis skal der bruges 2,2 milliarder kroner på en overgangsordning, så de rige kommuner fortsat kan få for meget udbetalt. Omvendt skal de kommuner, der er blevet snydt ikke have kompensation.

Hvis vi bliver i eksemplet med murermesteren, ville det svare til, at de folk, der havde fået for meget i løn, ikke alene fik lov til at beholde det, de ikke skulle have haft. De ville også i en overgangsperiode blive ved med at få for meget i løn, så de kunne indrette deres forbrug efter det.

I denne uge kom Socialdemokratiet så med et forslag om, at også de kommuner, der er blevet snydt for penge, skal kompenseres. Mette Frederiksen sagde til denne avis, at de underbetalte kommuner skal have to milliarder kroner til fordeling, selv om det langtfra dækker det beløb, de er gået glip af siden 2006.

På spørgsmålet om, hvorfor de jyske og fynske kommuner ikke skal have alle de penge, som de er blevet snydt for, siger Mette Frederiksen:

"Vi kan ikke i tide og utide tage penge fra statskassen".

Og det har hun selvfølgelig fuldstændig ret i. Men hvis det var en murermester, der havde kludret i det på samme måde, som staten har, så kunne han formentlig godt finde en anden løsning på det problem. For eksempel at tage pengene fra dem, der har fået for meget og give dem til dem, der havde fået for lidt.