Avisen Danmarks haveekspert: Byg et femstjernet hotel til insekterne

Det vakte megen opsigt over hele Europa, da tyske forskere sidste år kunne dokumentere, at insektbestanden i forskellige områder i Tyskland var gået 75 procent tilbage over 27 år. Det er vildt mange. Forskerne har ikke kunne pege på en enkelt årsag til tilbagegangen. Der er givet flere bud, men helt sikre er ledende biologer dog på, at tilbagegangen alene er menneskeskabt.

Blev tanken realiseret, ville vi også have et meget mindre antal fugle i vores haver og natur. Og det er der næppe ret mange, der ønsker sig. Insekters bidrag til fødekæden er uvurderlige, så forestillede vi os et liv uden insekter, ville vi have et tavst forår uden fuglesang.

Det er fristende at tænke, at livet ville være skønt, hvis vi ikke havde andre insekter end sommerfugle og honningbier.

1) Sommerfugle kan vi ikke få nok af. Når man tænker på, at flere sommerfugle flyver mere end 700 kilometer fra deres vinterresistens til Danmark, så skal vi også belønne dem. Sommerfugle lever af nektar, og de går også gerne efter bestemte farver. Derfor skal du have fat på planter, der har meget nektar. Sommerfuglebusk, kæmpejernurt, floks, syren studenternellike, dild eller honningurt er gode bud og farverne rosa, lilla og violette tiltrækker sommerfugle.2) Bier er vigtige for udbyttet i vores haver. Det uanset om det er vilde bier eller bier, vi har i et bistade. Sammen med brumbasserne hjælper de med til at få et større udbytte og en langt bedre kvalitet af frugt. Kløver i græsset, krokus, hyacinter og vintergækker er første hjælp til bierne. Senere følger blomster fra frugttræer og buske, men også stauder som kodriver, asters, stenurt, Skt. Hansurt, lavendel, solsikke og mange flere tiltrækker bier. 3) Fugle kan vi slet ikke leve foruden. Sørg for at sætte så mange redekasser op som muligt. Især musvitter og mejser hjælper dig med at holde lus og larver i skak. 4) En havedam eller blot et fuglebad tiltrækker ikke bare insekter og fugle, men også bier, pindsvin, frøer og tudser. Myg skal du ikke være så bange for, og hvis du er, så handler det blot om at sætte et par fisk i dammen. 5) Et stengærde eller en stenbunke giver ly for mange smådyr. Pindsvinet bruger stenbunken som sovested om vinteren. Tudser gemmer sig i huller mellem sten, og bænkebider og mange andre nyttedyr, der omdanner alt dødt materiale, trives godt mellem sten og skygge.

Fem ting du kan gøre for at få en have med en bedre balance

Se det på bilruden

En del af forklaringen er, at vi ikke længere har så mange vilde blomster, fordi jorden er opdyrket til andet formål.

Andre er af den opfattelse, at hovedårsagen er en ganske bestemt gruppe af pesticider, de såkaldte neonikotinoider, der er den store synder.

Det er en opfattelse, som især foreningen for vilde bier i Danmark mener er hovedårsagen. Neonikotinoider er et syntetisk sprøjtemiddel, der blandt andet bruges til at bejdse rapsfrø og et stof, som ifølge foreningen blot i milliarddele af et gram er i stand til at dræbe insekter.

Midlet, som nu har været anvendt i 25 år, er af EU da også kommet under skarp bevågenhed med henblik på, at man inden for en årrække vil forbyde stoffet til udendørs brug. Mange lande er interesserede i et forbud, mens Danmark ud fra de oplysninger, man ligger inde med i dag, ikke tilslutter sig et forbud.

Fakta er, at der er færre insekter. Visuelt kan man måske se det på antal af insekter, der slås ihjel på en bils forrude, når bilen drøner ud af landevejen. Tidligere skulle der en storvask til efter en længere køretur. I dag kan vinduesviskeren klare det.