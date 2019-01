Carolina Magdalene Maier, Alternativet

Vi kan ikke støtte det. Vi mener helt klart, at man skal have muligheden for at søge asyl. Det handler også om, at de to piger har boet i Danmark længe, og ansøgningen skal ses i forhold til deres forhold. Jeg kender ikke procedurerne i forhold til, om de så får asyl - den er sikkert ikke særlig stor, kunne jeg forestille mig - men vi mener, det er helt fint, de to piger har muligheden for at søge asyl på baggrund af deres eget grundlag.