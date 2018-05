Arveafgift sender minister i samråd

Liberal Alliance og Konservative vil have sænket eller afskaffet arveafgiften. Venstre er mere ulden i det spørgsmål, og nu kræver Socialdemokratiet et svar ved at kalde skatteministeren i samråd.

Finansminister Kristian Jensen (V) sagde i sidste uge til avisen Danmark, at Venstre ikke har det blandt sine højeste prioriteringer, men at forslaget må vurderes i forbindelse med efterårets forhandlinger. Så lang tid vil Socialdemokratiet ikke vente.

Det, der er tale om, er i realiteten et forsøg på at give en skjult topskattelettelse. Det er problematisk, for der er ikke råd til både skattelettelser og velfærd, og topskattelettelser udhuler velfærden.

Omregnet til kroner og øre vil de i gennemsnit få en gevinst på 173.000 kroner hver ved en afskaffelse af arveafgiften. Omvendt vil den halvdel af befolkningen med de laveste formuer kun få en fjerdedel af afgiftsgevinsten. Nogle vil slet intet få ud af det. Det er dem, der arver så lidt, at de ligger under bundfradraget på 289.000 kroner.

En nedsættelse eller afvikling af arveafgiften, som er på 15 procent af arvebeløb over 289.000 kroner, vil derfor give størst fordel for efterkommere af velhavende mennesker. Det vil, påpegede analysen, bidrage til at øge uligheden mellem rig og fattig og øge den økonomiske ulighed mellem landsdelene.

Af en analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd - omtalt i avisen danmark 16. og 17. maj i år - fremgår det, at koncentrationen af arveformuerne er markant størst i København og Nordsjælland i forhold til resten af Danmark. Men også at der er markante forskelle fra kommune til kommune, selv nabokommuner, i det øvrige land. Analysen viste samtidig, at arvinger til velhavende forældre selv i overvejende grad er velhavende.

- Jeg er overbevist om, at de fleste synes, det er godt for alle og for samfundet, når vi har har en relativ lav social ulighed, siger han.

- Jeg anerkender ikke sådan en misundelsesfilosofi, at når noget er godt for andre, er det skidt for mig, sagde han.

Finansminister Kristian Jensen (V) sagde 16. maj til avisen Danmark, at Venstre, i lyset af hvor dyrt det er at gennemføre, har andre områder med højere prioritet, for eksempel infrastruktur og turismefremme. Men han afviste uligheds-spørgsmålet som argument.

Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen har argumenteret for, at det vil komme de svagest stillede til gode, hvis arvegiften afskaffes. I et debatindlæg på finans.dk skrev han 6. marts:

" ... lige så vel at vi fik nedsat arveafgiften for familieejede virksomheder, så skal vi have fjernet den skat, der gælder for den hårdtarbejdende kassedame eller fabriksarbejder (...) Kan der være nogen, der synes, at det er rimeligt at særbeskatte fru Madsens børn og tage en ordentlig luns af de penge, som hun så hårdt kæmpede for?"

LOs formand Lizette Risgaard, hvis medlemmer således indgår i argumentation, kan ikke følge det synspunkt:

- Joachim B. Olsen forsøger at flytte fokus fra det, det handler om: at gøre de rige rigere. Kassedamen, han omtaler, får næppe noget ud af en afskaffelse af arveafgiften, da den opkræves af det beløb, der overstiger 289.000 kroner, og så mange penge formår de færreste kassedamer at lægge til side til deres børn, siger hun.

- Arveafgift har ikke umiddelbart noget med arbejdsmarkedsområdet at gøre. Hvorfor melder I jer ind i den debat?

- I LO ønsker vi et samfund, hvor vi er mere rige, lige og trygge. Derfor blander vi os. Det, der er tale om, er i realiteten et forsøg på at give en skjult topskattelettelse. Det er problematisk, for der er ikke råd til både skattelettelser og velfærd, og topskattelettelser udhuler velfærden. Det er rimeligt, at de, der arver mere end 289.000 kroner, bidrager til vores fælles velfærd, siger Lizette Risgaard.