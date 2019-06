Arbejdsnedlæggelse tvinger S-tog til at holde stille

Ingen S-tog kører i hovedstadsområdet fredag morgen. Årsagen er tilsyneladende et fagligt møde.

Flere steder i Storkøbenhavn holder S-togene stille fredag.

Det skyldes tilsyneladende en arbejdsnedlæggelse, lyder det fra DSB. Over højttalere i togene bliver det oplyst, at der er et fagligt møde i gang.

- Der er tilsyneladende tale om en arbejdsnedlæggelse, oplyser DSB's pressevagt.

Der er ikke meldinger om, hvor mange tog der er er tale om. Meldinger peger dog på, at det er alle S-tog, som har slået bremserne i. Dermed er der stille på samtlige linjer i Storkøbenhavn.

Der er ingen tidshorisont for, hvornår togene igen kører.

Det står omkring klokken 09.30 heller ikke klart, hvem der har nedlagt arbejdet. Der er således ikke oplysninger om, hvilken faggruppe der er gået til fagligt møde.