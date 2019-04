Antallet af provokerede aborter er halveret blandt teenagere

Markant færre unge under 20 år gennemgår en provokeret abort i forhold til for ti år siden.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Ifølge tallene fra styrelsen ses der generelt et kraftigt fald i provokerede aborter hos unge under 25 år i samme periode.

Hvor der i 2008 var 6769 provokerede aborter blandt aldersgruppen, var tallet sidste år 4858. Men størst er faldet blandt teenagere. Her er antallet mere end halveret på ti år fra 2937 til 1340.

Det glæder Bjarne Christensen, generalsekretær hos organisationen Sex og Samfund, og skyldes ifølge ham to ting.

- For det første er unge mennesker - især teenagere - meget bange for at blive uønsket gravide. Der er ikke mange, der har lyst til at sætte et barn i verden på det tidspunkt i livet.

- Og så skyldes det, at der er kommet flere hormonelle præparater ud over p-piller. Det kender de unge, og de bruger det, siger han til Ritzau.

Overordnet set har det samlede antal af provokerede aborter foretaget i Danmark været faldende de seneste år. Mens der for ti år siden blev udført knap 17.000 provokerede aborter om året, har tallet de seneste år været under 15.000.

Det betyder, at det samlede antal provokerede aborter er på det laveste niveau, siden det blev gjort lovlig i 1973.

I 2017 og 2018 har der været næsten tolv provokerede aborter per 1000 kvinder i aldersgruppen 15 til 49 år. Det er halvt så mange som i 1975.

- Abort har altid været den sidste løsning på en uønsket graviditet. Langt de fleste er i stand til at bruge prævention på en fornuftig måde, og adgangen og kendskabet til prævention er høj i Danmark, siger Bjarne Christensen.

Han tilføjer, at de nye tal afkræfter myter, om at abort bare bliver brugt som prævention.

- Det er meget få, der får en abort, og det er i helt specielle situationer, hvor det er en rigtig god mulighed, siger Bjarne Christensen.