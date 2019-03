Belysning er tilsyneladende noget, der kan friste ordensmagten. Sidste år blev der afsagt dom i en sag, hvor en politimand blev dømt for at have stjålet designerlamper fra Københavns Politigård og solgt dem på auktionssider på nettet. I en anden sag blev en betjent dømt i både og by- og landsret for at have stjålet en lys-sensor fra herretoilettet i kælderen i Københavns Byret. Tegning: Julius