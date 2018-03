Antallet af efterlønnere rasler ned

Efterløn

Efterlønnen blev indført af SV-regeringen med Anker Jørgensen (S) som statsminister i 1979.På det tidspunkt var ungdomsarbejdsløsheden høj, og Anker Jørgensen-regeringens begrundelse for efterlønnen var, at man dermed kunne få unge i arbejde i stedet for personer, som var slidt ned af især fysisk hårdt arbejde. Efterlønnen blev tilgængelig, når folk var fyldt 60 år.



Ordningen blev hurtigt populær og kom for mange til at fungere som en slags førpensionering, dvs. også for folk i ikke-nedslidende erhverv.



I 90erne og 00erne rejste der sig derfor, og fordi ordningen var omkostningskrævende, flere politiske røster, der ønskede den afskaffet eller minimeret.



I 2011 besluttede et folketingsflertal gradvist at begrænse ordningen, så den fra 2017 kun omfatter personer på 62 år eller derover.



Denne indsnævring forsætter fra 2018, så man fra 2023 skal være 64 år for at gå på efterløn, hvorefter man maksimalt kan oppebære efterløn i tre år.



Frem til 30. juni 2018 har man mulighed for at fravælge efterlønsordningen og i stedet få tidligere indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit.



I 2011, da efterlønsreformen blev vedtaget, var 114.000 personer på efterløn. I 2017 var det antal faldet til 60.000.