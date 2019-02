Antallet af dødsulykker på danske skibe er faldet

Antallet af dødsulykker og alvorligt tilskadekomne om bord på danske erhvervsfartøjer er faldet markant.

I 2018 døde et besætningsmedlem, mens gennemsnittet siden 2010 har ligget på to til tre dødsfald årligt.

Det viser nye tal fra Søfartsstyrelsen ifølge det maritime fagmedie Søfart.

Til sammenligning lå gennemsnittet i 1990'erne på 15 dødsfald årligt.

Selv om antallet af dødsulykker er faldet, er det stadig ikke godt nok, mener Søfartsstyrelsen.

- Det burde jo ikke være nødvendigt, at man omkommer, når man skal fra kaj og om bord på skibet, siger Lars Gerhard Nielsen, kontorchef med ansvar for sikkerhed, syn og udvikling hos Søfartsstyrelsen, til Søfart.

Lars Gerhard Nielsen henviser til, at dødsulykker på fiskefartøjer ofte sker i forbindelse med, at besætningsmedlemmer falder i vandet på vej fra kajen over på skibet.

Søfartsstyrelsen arbejder derfor på at lave en kampagne og en skærpelse af reglerne for udstyret til landgang sammen med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Fiskeriet dominerer generelt i statistikken over dødsulykker til søs, og i 2017 døde tre personer på danske fiskeskibe.

På danske passagerskibe viser statistikken til gengæld ingen dødsfald de sidste ti år.