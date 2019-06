Anna Mee Allerslev dropper injuriesag mod flere medier

Tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev har opgivet sin injuriesag mod Berlingske og B.T. Det skriver B.T.

Sagen blev startet, da medierne beskrev, hvordan Anna Mee Allerslev havde kommunikeret med forvaltningen i Københavns Kommune via SMS om, hvordan et murerfirma, hun selv havde engagementer med, kunne få mulighed for at afholde koncerter.

- Påstandene mod min person bliver grovere og grovere, som tiden går. I dagens artikler beskylder B.T. mig igen for korruption og bestikkelse.

- Jeg har derfor instrueret min advokat, Bjarke Vejby, om at anlægge injuriesag mod dem og Berlingske, der desværre gentager B.T.'s injurier, skrev den tidligere politiker på Facebook i efteråret 2018.

Men den sag er altså nu droppet, selv om den var berammet til september.

- Sagen er hævet, siger Anna Mee Allerslevs advokat til B.T uden at oplyse hvorfor.

Sagen om Anna Mee Allerslev startede i 2017, da det kom frem, at hun gratis havde lånt Københavns Rådhus til sin egen bryllupsreception.

Det blev stærkt kritiseret, men det kom frem, at de københavnske lokalpolitikere havde besluttet, at de gerne måtte låne lokaler gratis.

Efterfølgende kom det dog frem, at Anna Mee Allerslev havde hjulpet Øens Murerfirma, hvis ledelse hun kendte, der også havde stået for en totalrenovering af hendes lejlighed.

Hun havde samtidigt fået stillet gratis lokale til rådighed til sin 30-års fødselsdag af murerfirmaet. Folketingets Ombudsmand har senere konkluderet, at det gjorde hende inhabil og var et brud på forvaltningsloven.

Anna Mee Allerslev trak sig under sagen fra sin post som borgmester. Sidste år sagsøgte hun altså Berlingske og B.T. for injurier, da aviserne fortsat skrev om sagen.

- Vi har aldrig ment, at der var belæg for en injuriesag. Så det er vi naturligvis tilfredse med, siger B.T. chefredaktør Michael Dyrby til B.T.