Anmeldere forstår ikke behov for genindspilning af Papillon

Den danske instruktør Michael Noer får torsdag sin store internationale debut, når hans genindspilning af filmklassikeren "Papillon" fra 1973 har premiere i biograferne.

Men Noers forsøg på at give nyt liv til fortællingen om den uskyldigt drabsdømte straffefanges forsøg på at undslippe en straffekoloni i Fransk Guyana undrer de danske anmeldere.

- Michael Noer kommer ikke med en overbevisende forklaring på, hvorfor en ny "Papillon" er så strålende en idé, skriver Politikens anmelder, der giver filmen tre stjerner.

Jyllands-Postens anmelder er på linje med Politiken.

Han kan heller ikke svinge sig op til mere end tre stjerner. Og argumentet er det samme:

- Historien rummer på ingen måde samme sensationalistiske nyhedsværdi som Schaffners storladne produktion, der var i biograferne få år efter bogens udgivelse, skriver anmelderen.

Han forstår ikke behovet for at genindspille klassikeren.

- Faktisk er det småt med reelle argumenter for at genbruge lige præcis denne historie bortset fra det efterhånden lidt trætte økonomiske argument om genkendelighed for et kræsent publikum, skriver anmelderen.

Berlingskes anmelder ønsker sig også et mere opfindsomt take på forlægget.

Men gode præstationer af filmens to hovedrolleindehavere tæller op i vurderingen.

- Charlie Hunnam spiller Papillon på potent, men facetteret vis, og Rami Malek er decideret sublim som modsætningen Dega og forener følsomhed og kunstnersind med et anstrøg af galskab, skriver anmelderen.

Berlingske kvitterer med fire stjerner.

Dagbladet Informations anmelder roser Michael Noer for at tilføre fortællingen mere snavs.

Hun mener, at Michael Noer overgår originalversionen på et parameter: klamhed. Og det er ikke et uvæsentligt et, understreger anmelderen.

- "Papillon" holder hele vejen igennem en god balance mellem den opbyggelige forbrødringshistorie og den rene og skære elendighed, Papillon og Dega befinder sig i, skriver anmelderen.