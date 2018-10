Anmelder: Youtube-stjerne er gjort mindre selvfed i ny film

Youtube-stjernen Albert Dyrlund kan ikke bare prale af at have mere end 175.000 følgere på sin Youtube-profil. Han har også hovedrollen i den nye film "Team Albert", der netop handler om at få succes på YouTube.

Mindre stjernespækket er anmeldernes modtagelse filmen dog. Politiken og Jyllands-Posten kvitterer med henholdsvis tre hjerter og tre stjerner, mens B.T. giver fire stjerner.

Filmen følger den klassiske opskrift på en ungdomsfilm, for den er tro mod den kære opskrift, hvor gammelt venskab og kærlighed skal triumfere over overfladiske fristelser, lyder det fra Politikens anmelder Kim Skotte.

- Virkelighedens Albert Dyrlund er blevet gjort lidt mindre selvfed og mere stueren, og så ligner "Team Albert" ikke nogen tosset idé, hvis målet er at få arven fra "Far til fire" og "Kærlighed ved første hik" til at genopstå i en Insta-tid, skriver anmelderen.

Filmen kan dog også virke paradoksal, og Jyllands-Postens anmelder peger på, at filmen er fyldt med selvmodsigelser.

- Manden, der overtager Alberts kanal og brander ham sammen med en sprutsodavand for børn, latterliggøres for eksempel hårdt. Han er den onde, sjælløse kapitalist, skriver anmelder Nanna Frank Rasmussen:

- Men ikke så snart er filmens sidste scene skudt, før der står i rulleteksterne, at filmens soundtrack nu kan købes, for der skal vrides enhver øre ud af "Team Albert".

Samtidig sætter anmelderen spørgsmålstegn ved, om filmen kan få de unge til at slippe iPaden og tage i biografen.

B.T.'s anmelder Thomas Brunstrøm mener, at filmen er "overraskende vellykket" og skriver under overskriften "Thumbs up til Albert":

- Historien er på mange måder set før. Albert bliver en succes, svigter sine venner og idealer, men bliver klogere.

- Men den er bestemt ikke fortalt uden varme og charme, og moralen, om at man skal være tro med sig selv, er svær at have noget imod, og filmen får på sin egen lidt kluntede måde behandlet et højaktuelt emne som karakter- og præstationsræs, skriver han i anmeldelsen.