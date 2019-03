Anklager om tiltalte i Vejen-sagen: - Ufattelig grad af afstumpethed

Anklagemyndigheden fremlagde fredag ved Retten i Esbjerg, at hun ikke er i tvivl om, at de to tiltalte forældre i Vejen-sagen er skyldige. Forsvarere går efter frifindelse.

- Der er ikke tale om en sammensværgelse, fremhævede senioranklageren Rikke Brændgaard-Nielsen under fredagens retsforløb over for nævningene om anklagen mod et tiltalt forældrepar fra Vejen. - Den tiltalte mands forklaring om, at det er en konspirationsteori mod ham, er utroværdig, forklarede anklageren. Hun gav talrige eksempler på modstridende forklaringer, som den nu 63-årige mand skulle have givet under den første retsdag i begyndelsen af marts ved Retten i Esbjerg, hvor den tiltalte mand mente, at han var udsat for et komplot af de fire forurettede nu voksne børn. Flere gange græd den 60-årige tiltalte kvinde, mens anklageren læste op under proceduren. Ligesom under de andre retsdage forholdt den tiltalte mand sig rolig og rystede på hovedet. - Hvordan er det muligt at sidde rolig og upåvirket, og uden at vise empati og følelser, spurgte anklageren om den tiltalte mands syn på sagen, mens hun fortsatte: - Det er bemærkelsesværdigt, at han kan være blottet for følelser, og han viser en ufattelig grad af afstumpethed.

Risikerer mange års fængsel Fredag fortsatte den syvende retsdag i Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen lagde proceduren frem.Sagen begyndte at rulle i august 2017, efter at en af døtrene indgav en politianmeldelse, og forældreparret har siddet varetægtsfængslet siden november 2017. Episoderne skal ifølge anklageskriftet være foregået i parrets hjem på to forskellige adresser i Vejen samt på flere ukendte steder i lokalområdet, heriblandt med ukendte gerningsmænd.



Retssagen begyndte for tre uger siden med afhøring af den tiltalte mand på 63 år og den tiltalte kvinde på 60 år, og i alt 10 vidner har afgivet forklaring med både tidl. naboer, familiemedlemmer, to psykiatere og en psykolog. Der ventes dom i næste uge. Parret risikerer flere års fængsel.

Skal dømmes ens Under den halvanden time lange oplæsning af skyldsspørgsmål gentog anklagemyndigheden, at hun ikke havde nogen tvivl om, at det tiltalte forældrepar har begået grove seksuelle overgreb, vold og mishandling samt kommet med dødstrusler mod de fire børn i perioden 1987-1994 på forskellige adresser i Vejen, og mens moderen boede sammen med børnene i Munkebo på Fyn i 1992. Senioranklageren Rikke Brændgaard-Nielsen mente, at den tiltalte kvinde ikke skulle opfattes som et offer, der var underlagt en dominerende mand i hjemmet. - Hun (den tiltalte, red.) var klar over, hvad der foregik og har medvirket til overgreb. Som biologisk mor har man en forventning om, at man griber ind ved overgreb, men det gjorde hun ikke, forklarede hun. Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte forældre skal dømmes ligeværdigt og understregede afslutningsvis: - Ingen har taget de fire børn alvorligt før nu, hverken myndigheder eller pædagoger. Men det er ikke for sent, derfor skal de tiltalte kendes skyldige nu, sagde hun.

Forsvarer afviser anklage Den tiltalte mands advokat gjorde det klart over for nævningene, at alle anklager var pure opspind, og at der skulle lægge et bestemt motiv bag anmeldelsen mod parret. - Min klient er udsat for hævn, forklarede forsvareren Allan Sørensen og henviste til den ældste af døtrene, som har anmeldt sin mor og stedfader. I august 2017 gik det forurettede barn, som i dag er over 30 år, til politiet og indgav anmeldelse mere end 25 år efter, at hun og sine tre søskende var blevet tvangsfjernet fra hjemmet i Vejen. - Vi taler om en sag, som går 30 år tilbage. Der er ingen tekniske beviser, og vi har ikke noget objektivt, som vi kan måle og veje, som er korrekt, derfor går vi efter en frifindelse, sagde Allan Sørensen. I næste uge fortsætter retssagen, hvor nævningene skal votere, og der ventes dom i sagen på fredag.