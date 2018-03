Anklager i 45 år: Det var vigtigt at give ofrene en stemme

Gennem sine 45 år som anklager har Anne Birgitte Stürup særligt interesseret sig for de tunge sager om drab, voldtægt og misbrug af børn, for selvom sagerne har været voldsomme og svære, har det været vigtigt for hende at give ofrene en stemme.

Sygeplejersken blev offer i en tid, hvor der hverken var bistandsadvokater eller hjælp i øvrigt, og retssagen var så ydmygende for hende, at Anne Birgitte Stürup gik derfra fuldt overbevist om to ting: Hvis hun nogensinde selv blev voldtaget, ville hun aldrig anmelde overfaldet. Til gengæld ville hun gøre alt for at hjælpe ofrene, så efter retssagen stod det klart for hende, at hun ville være anklager.

Sagen mod den tiltalte var ganske vist stærk. Han var tidligere dømt for voldtægt, og i hans bukseopslag var der pollen- og planterester fra den busk, han havde gemt sig bag. Men det afholdt ikke forsvareren fra at gå hårdt til offeret, der blev forsøgt fremstillet som en kvinde, der sandsynligvis selv havde lagt op til sin gerningsmand. For at underbygge sin påstand dyrkede forsvareren detaljer om offerets liv, der intet havde at gøre med voldtægten.

Den unge jurastuderende hed Anne Birgitte Stürup, og nok havde hun allerede her et levende engagement i det fag, hun var ved at blive klogere på. Men forud for retssagen havde hun endnu ikke helt bestemt sin retning. Det havde hun til gengæld, da hun forlod Østre Landsret.

Året efter sad den formodede gerningsmand på anklagebænken - og en ung jurastuderende sad blandt tilhørerne for at få et indblik i, hvordan en nævningesag foldede sig ud i den virkelige verden.

En novemberaften for 50 år siden kom en sygeplejerske cyklende på vej til sit arbejde i Klampenborg, da hun pludselig blev overfaldet, væltet af sin cykel og derefter voldtaget i et nærliggende buskads.

Født 17. juni 1946 og blev færdig med sit jurastudie på Københavns Universitet i 1972.Hun blev i første omgang ansat som politifuldmægtig i Gladsaxe, skiftede derefter til Gentofte og kom i 1977 til Københavns Politi, hvor hun var i to år, inden hun blev fuldmægtig hos Statsadvokaten på Sjælland. Hun arbejdede i en kort periode også for Kriminalforsorgen, men blev i 1990 ansat hos Statsadvokaten i København, hvor hun blev frem til sin fratrædelse sidste år. Hun bor i Hellerup, er gift med forhenværende forsker Don Bennett. Parret har tre børn og fem børnebørn. "På ofrenes side - en anklager fortæller" er netop udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof.

Et rigtigt menneske

Her - godt 50 år efter oplevelsen i Østre Landsret - kan Anne Birgitte Stürup se tilbage på et arbejdsliv, hvor hun ikke bare lykkedes med at fuldføre missionen om at blive anklager. Hun kan også se tilbage på et arbejdsliv, hvor hun gennem langt mere end 100 nævningesager har stillet sig på ofrenes side og insisteret på, at de - både de levende og de døde - blev behandlet med respekt.

Sidste år gik hun på pension, og nu kommer så et opdateret portræt af hende i bogen "På ofrenes side - en anklager fortæller", hvor der tegner sig et mønster: Nemlig, at hun aldrig er gået efter de lette sager, der lå lige til højrebenet, men tværtimod har insisteret på at løfte de tunge sager, hvad enten det har handlet om drab, voldtægt eller misbrug af børn.

- Nogen skulle jo tage de sager, som hun i dag kort konstaterer uden at ville gøre det store væsen af indsatsen gennem årene, men føjer så alligevel lidt flere ord på det, der kan forklare engagementet:

- Jeg ville jo gerne have, at ofrene - eller deres efterladte - fik indtryk af, at nogen tog sig af det, de havde været udsat for. I drabssagerne var det vigtigt for mig, at den afdøde ikke bare var en krop på et obduktionsbord, men et rigtig levende menneske som nogen havde taget livet af, siger Anne Birgitte Stürup og taler om den skyld, hun også har ønsket at løfte fra ofrene.

For et langt liv med sager, hvor mennesker er blevet lemlæstet, voldtaget og ødelagt, har lært hende, at ofre - og måske særligt kvinder - har en udpræget tendens til at tage skylden på sig.

- Der er heldigvis sket meget og mange kraftige forbedringer siden den sag med sygeplejersken, men skyldfølelsen er svær at gøre op med, selvom vi er enige om, at det er mændenes opgave at passe på egne drifter.