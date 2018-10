Anklage mod 64-årig eftersøgt kvinde: Stjal 111 millioner fra samfundets svageste

Internt blev 64-årige BN opfattet som "firmaets kvinde" - det var inden, hun flygtede ud af landet, anklaget for at have begået underslæb for 111 millioner fra statens puljemidler til de svageste.

Da 2016 blev til 2017 var der sket to store ting i den 62-årige kvinde BN's liv: Hun havde i december modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 års uafbrudt ansættelse under Socialministeriet. Og hun havde ført 5,6 millioner af statens penge, som skulle have gået til samfundets svageste, over på sin egen konto. Det var sidste gang, hun slap af sted med at begå underslæb mod staten for så stort et millionbeløb. I 2017 blev det blot til 400.000 kroner. I 2018 sølle 100.000. Her fandt Socialstyrelsen nemlig i slutningen af august ud af, at noget galt var fat i udbetalingerne af statens satspuljemidler, som gives til projekter til gavn for samfundets svageste. I løbet af september trak den interne kontrol i en tråd, der bare blev længere og længere. Men det lykkedes ikke for styrelsen at trække i tråden på en måde, så BN, der i dag er 64 år, ikke fik nys om, at de var på sporet af hendes svindel. Da de anmeldte hende til Fyns Politi den ene dag (25. september) og bortviste hende den næste, havde hun lugtet lunten. Hun forduftede. Så da Socialministeriet tirsdag kunne fortælle omverdenen, at man mener, at BN mellem 2002 og nu har tilranet sig 111 millioner kroner gennem sit arbejde med at udbetale satspuljemidler til projekter for samfundets svageste borgere, var det uden at kunne fortælle om en anholdelse. De havde ladet hende slippe væk.

Det ved vi om sagen 1. Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har sammen eksterne eksperter arbejdet med af afdække omfanget af sagen siden slutningen af august.



2. Undersøgelserne viser, at der "af en betroet medarbejder" er blevet svindlet for 111 millioner kroner siden 2002. Pengene er taget fra satspuljemidlerne, som bliver uddelt til projekter for samfundets svageste. Medarbejderen, den 64-årige BN, er politianmeldt, bortvist og begæret konkurs. Bagmandspolitiet beskriver hende som "disciplineret og systematisk". Det er endnu ikke afdækket, om kvinden har handlet helt på egen hånd.



3. Svindlen skal være begyndt med en uretmæssig udbetaling på 300.000 i 2002, men steg til, at den i årene mellem 2007 og 2014 svingede mellem 7 og 15 millioner om året. Da administrationen med udbetalingen af puljemidlerne blev flyttet fra ministeriet i København til styrelsen i Odense i 2015 faldt svindlen drastisk til 1,1 millioner for at stige kort til 5,6 millioner året efter. I 2017 og 2018 var den blot på henholdsvis 400.000 og 100.000.

Ejendomme og konti beslaglagt I dag er sagen overgået fra Fyns Politi til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der tidligere hed Bagmandspolitiet. BN er flygtet ud af landet, fængslet in absentia under et grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre og efterlyst internationalt. Staten har erklæret hende personligt konkurs som det første skridt i et forsøg på at skaffe de 111 millioner tilbage via det civilretlige system. Kammeradvokaten har beslaglagt en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige og lidt penge på BN's bankkonto. Værdien af beslaglæggelserne er dog ikke tilnærmelsesvis i nærheden af de beløb, der synes at mangle, som kurator Boris Frederiksen udtrykte det tirsdag eftermiddag. BN's kolleger i Center for Tilskudsforvaltning og resten af Socialstyrelsen i Odense blev orienteret samtidig med resten af Danmark, da børne- og socialminister Mai Mercado holdt pressemøde om sagen klokken 12 tirsdag. Klokken 12.30, fem minutter efter ministeren lukkede pressemødet ned, blev de ansatte i styrelsen samlet i receptionsbygningen på Edisonvej i Odense, og allerede et kvarter efter begyndte de at strømme ud af bygningen for at gå tilbage til deres kontorer på to tilstødende adresser i det, der bliver kaldt Thrige-firkanten i Odenses Skibhuskvarter. De havde især bidt mærke i informationen om, at de ikke skulle sige noget som helst til nogen som helst. - Men vi ved alligevel ikke mere end alle jer andre, som en af dem sagde og henviste til vicedirektøren i Socialstyrelsen, Rikke Thoning. Hende kunne man dog heller ikke komme til at tale med, men man kunne sende hende en mail med sine spørgsmål. I skrivende stund har hun ikke svaret.

Den sidste i verden ... Det er dog alligevel lykkedes at stykke et billede sammen af BN i hendes arbejde i Socialministeriet i København og fra 2015 i Socialstyrelsen i Odense. Her blev hun betraget som "firmaets kvinde", som fagligt højt kompetent og vidende, respekteret og anerkendt af alle - både inden for og uden for huset. Som hjælpsom, arbejdsom, venlig og ydmyg. Som en, der ikke gjorde meget væsen af sig, men når hun gjorde, så lyttede man. En siger blandt andet: "Hun var den sidste i denne verden, jeg kunne forestille mig dette om, og jeg ville ikke have haft nogen bekymringer i forhold til, hvis hun skulle forvalte mine egne sparsomme skillinger." Det er den samme kvinde, som børne- og socialministeren tirsdag kaldte en gemen tyv. Den samme kvinde som er årsag til hele fem parallelle undersøgelsesforløb: En politiefterskning for at nå frem til en anholdelse og en retssag, en civilretlig for at skaffe så mange millioner som muligt tilbage, en intern undersøgelse i Socialministeriet, en ekstern revisorundersøgelse af, hvordan svindlen kunne lade sig gøre (som PricewaterhouseCoopers skal stå for) og en ekstern advokatundersøgelse (som Kammeradvokaten skal stå for), som skal undersøge, om der kan placeres et personligt ansvar hos andre i ministeriet eller styrelsen. Ingen ved, hvornår politiet når frem til et resultat. Ministeriet forventer, at revisions- og advokatundersøgelserne vil blive tilendebragt inden nytår. BN tager ikke sin telefon.