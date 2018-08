Anklage: 46-årig lokkede drenge til sex med løfte om knallerter og kontanter

Nævninge ved Retten i Kolding skal tage stilling til, om en 46-årig er skyldig i misbrug af drenge. Anklagerne lyder på flere tilfælde af samleje med drenge, som fik tilbudt knallerter og kontanter.

Fredericia: En 46-årig mand står til flere års fængsel i en nævningesag ved Retten i Kolding, hvis han kendes skyldig i alvorlige anklager om flere tilfælde af samleje og oralsex med mindreårige drenge. Til gengæld for de seksuelle ydelser blev drengene lovet både kontanter og knallerter som betaling. Forholdene er sket inden for de seneste år og frem til maj 2017, hvor den 46-årige blev anholdt. Ifølge anklageskriftet udspillede forholdene sig på forskellige destinationer i Fredericia, Randers og Kolding. Drengene var 11-15 år, da han via sms eller messenger forsøgte at få aftaler i stand, hvor han lovede dem, at de kunne få knallerter eller 2500 kroner for at være sammen med ham. I forholdet fra Fredericia fik den dengang 14-årige drengs mor forpurret, at hendes søn mødtes med den 46-årige, da hun opdagede, hvad der var ved at ske. Den 46-årige og drengen havde dog ifølge anklagen nået at mødes på en chat på nettet, hvor den 46-årige havde lovet drengen 2500 kroner for at klæde sig nøgen foran et webcam.

11-årig aflyste Anklageskriftet er udfærdiget i april i år, og under sagen har man valgt at samle en stribe af forhold til seks tiltalepunkter. De tre handler om seksuelt misbrug af mindreårige i form af samleje og andet seksuelt forhold under løfte om betaling. De fem handler om forskellige former for seksuelle forhold og blufærdighedskrænkelse. Ud over forholdet i Fredericia står den 46-årige tiltalt for at have forsøgt at indgå en aftale med 11-årig dreng om, at de skulle mødes og have sex mod, at drengen fik penge. Men det blev ikke til noget, da drengen valgte at aflyse. Til gengæld mødtes de på nettet. I Randers var den 46-årige ifølge anklageskriftet aktiv og mødtes flere gange med en 14-årig dreng mod at love ham både penge og knallerter. De mødtes på et motel, i hans lastbil og i hans campingvogn. Et enkelt forhold skete i Kolding, og i det tilfælde var der tale om en ung mand på 17 år, som den 46-årige betalte for en seksuel ydelse. I maj 2017 stod den tiltaltes campingvogn parkeret i Middelfart, og da sagen begyndte at rulle, fandt politiet i vognen mandens computer, som indeholdt en række børnepornografisk materiale. Der var tale om børneporno i alle kategorier.