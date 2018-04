Anders Samuelsen tvivler på mål om øget vækst i 2025

Regeringen når næppe i mål med sin plan om at øge væksten med 80 milliarder kroner i 2025, siger LA's leder.

Der er ikke flertal for VLAK-regeringens reformønsker, og derfor når regeringen næppe sin målsætning om at hæve beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og øge væksten med 80 milliarder kroner i 2025.

Det erkender Liberal Alliancens leder, Anders Samuelsen, i et interview med Børsen fredag.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi når det, for der er ikke flertal for det i Folketinget. Men det er regeringens ambition, siger han til avisen.

En opgørelse, som Børsen offentliggjorde tirsdag, viser, at skatten siden 2015 er blevet lettet med samlet 14,6 milliarder kroner.

Det har dog ikke ført til et markant højere arbejdsudbud. En opgørelse fra Finansministeriet viste således i januar, at man kun havde nået 2100 personer siden 2015, hvoraf 1950 var fra V-regeringens tid.

Februars skatteaftale har bidraget med yderligere 1350 personer, men det bringer stadig kun det samlede tal op på 3450.

Til sammenligning lykkedes det Helle Thorning-Schmidt i sin tid som statsminister at øge arbejdsudbuddet med 43.500 personer.

I en mail til Børsen skriver finansminister Kristian Jensen (V), at det fortsat er regeringens ambition at øge beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer samt øge væksten med 80 milliarder kroner i 2025.

I en kronik i samme avis 12. marts fastslog finansministeren, at produktivitetsvækst er nøglen til velstand.

- Regeringen har en ambitiøs målsætning om at hæve bnp med 35 milliarder kroner i 2025 gennem tiltag, der øger produktiviteten hos virksomhederne.

- Moderne teknologi kræver, at virksomhederne investerer i kapitalapparatet. Derfor er det centralt at sikre gode rammevilkår for danske virksomheder, der kan påvirke produktiviteten gennem investeringsomfanget, skrev han.