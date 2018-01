Anders Fogh undværer gerne Trumps mange tweets

Donald Trump vil være uortodoks, han vil udfordre status quo, og han vil se på den globale scene med friske øjne.

Det var i sin tid forventningen fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen til Trump, som lørdag har været USA's præsident i et år.

- Jeg havde måske ikke indset, hvor stor en underdrivelse det viste sig at være, siger Fogh i dag.

Mens det ikke er svært at finde danske politikere, som per automatik var kritiske over for Trump fra begyndelsen, så var Fogh villig til at give Trump en chance.

- Jeg vil ikke sige, at Trump har genetableret globalt amerikansk lederskab helt på den måde, som jeg ville have ønsket det.

- Men hvis man dømmer ham på hans handlinger, har han opnået betydeligt mere balancerede resultater, end nogle kommentatorer antyder, siger Fogh.

Han synes dog, at Trump skader sig selv med sine berømte og berygtede tweets.

- Som de fleste mennesker i Europa har jeg mine tvivl omkring Trumps retorik og nogle af hans tweets.

- I stedet foretrækker jeg at se tilbage på hans handlinger, og med hensyn til udenrigspolitik har han indtaget en mere traditionel republikansk position end først frygtet, siger Fogh.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, er kendt som Folketingets "eneste Trump-tilhænger".

Han er enig med Fogh i, at Trump politisk har gjort det godt, men at de mange tweets fylder for meget.

- Det går nogenlunde for Trump. Grunden til at jeg siger nogenlunde, er fordi, at der er for meget fokus på at tweete. Og nogle gange tager han konflikter, som han med fordel kunne have undværet.

- Selve politikken, som Trump gik til valg på, forsøger han at gennemføre, siger DF'eren.

Han henviser til en strammere udlændingepolitik, en konfrontation med fundamentalistisk islamisme og en mere hårdfør retorik udenrigspolitisk.

Kristensen Berth forventer ikke, at Trump ændrer stil:

- Der kommer fortsat de fjollede historier, hvor hans ærekærhed står i vejen for, at man kan se de gode ting.