Analytikere: Nu handler det i Venstre om valg af næstformand

Politisk kommentator Hans Engell mener, at Jakob Ellemann-Jensen ligner en kommende formand for Venstre.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen er så godt som sikker som ny formand for Venstre.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Jakob Ellemann ligner i den grad den kommende formand for Venstre. Der er ikke andre kandidater, der overhovedet er inde i billedet. Det er ret usandsynligt, at andre skulle melde sig.

- Så det næste slag i Venstre kommer næppe til at handle om formandsposten, men om næstformandsposten og i det hele taget konstitueringerne i folketingsgruppen, siger han.

- Hvis, eller når Ellemann bliver formand, er det spørgsmålet, om han selv vil foreslå en næstformand eller lade spillet være åbent, siger Engell, der nævner Sophie Løhde og Inger Støjberg som oplagte bud.

Hans Engell nævner også, at det er en mulighed, at partiet vælger at få to næstformænd i stedet for én.

Det ser Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark, også som en mulighed.

- Jeg kan se Stephanie Lose, Karsten Lauritzen, Inger Støjberg og måske Sophie Løhde som en joker, og så bliver det spændende, om man vælger at splitte den op og have to næstformænd.

- Det kan være, at det kan åbne op for nogle nye navne, siger Funding.

Han mener, at valget af næstformand skal ses i sammenhæng med flere andre topposter, der skal fordeles i partiet.

Gruppeformand og politisk ordfører nævner Funding som poster, hvor der formentlig skal findes en ny aftager.

- Det bliver det arbejde, som Jakob Ellemann-Jensen skal i gang med, når eller hvis han bliver formand. Det er at forsøge at få skabt et fundament i Venstre, hvor man kan begynde at ændre på kulturen.

- Det kræver, at man får lavet en kabale, hvor alle fraktioner og alle betydningsfulde folk bliver tilgodeset og så vidt muligt kan se sig selv i det, siger han.

Ligesom Engell finder Funding det meget sandsynligt, at Ellemann-Jensen bliver ny formand.

Det var lørdag formiddag, at Lars Løkke Rasmussen meddelte på Twitter, at han trækker sig som formand for det parti, han har stået i spidsen for siden 2009.

Beslutningen blev taget efter et møde i Venstres hovedbestyrelse. Kristian Jensen valgte efter mødet også at trække sig fra sin post som næstformand.

Flere Venstre-profiler har peget på Jakob Ellemann-Jensen som ny formand.

Lørdag ville Jakob Ellemann-Jensen dog hverken af- eller bekræfte, at han stiller op som formandskandidat ved et ekstraordinært landsmøde 21. september.