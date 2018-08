Analytiker: R risikerer at havne helt uden indflydelse

Den radikale politiske leder, Morten Østergaard, er ude i et sats, der risikerer at efterlade hans parti helt uden for indflydelse.

Det vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, efter at R-lederen har stillet krav om en skriftlig garanti om en ny politisk kurs, hvis han skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

- Problemet er jo, at De Radikale kræver, at Socialdemokratiet tager et opgør med sin egen politik, siger Gjertsen.

- Især på udlændingepolitikken ser det meget vanskeligt ud, vurderer hun.

Socialdemokratiet og De Radikale har flyttet sig fra hinanden på udlændingepolitikken i den nuværende valgperiode, påpeger Marchen Neel Gjertsen.

- Det er svært at se for sig, at Socialdemokratiet skulle lave en kovending på det, i det øjeblik Mette Frederiksen øjner nøglerne til Statsministeriet, siger analytikeren.

Rationalet bag det radikale krav er, at det er meget svært at vælte en regering, når først den sidder der. Derfor handler den radikale manøvre om at sikre indflydelse, inden Mette Frederiksen får overdraget statsministerposten.

- Det er et enormt sats af Morten Østergaard. Han sætter barren højt. For han stiller vælgerne i udsigt, at han vil garantere et kursskifte på alle de her områder, siger Gjertsen.

- Men hvis vi pludselig står i en situation, hvor Mette Frederiksen kan arbejde uden om De Radikale, så er det den lige vej til absolut ingen indflydelse.

I juni meldte Alternativet ud, at partiet ikke peger på Mette Frederiksen som statsminister, men i stedet går efter at få posten selv. Enhedslisten har også bragt sig selv i spil som statsministerparti.

Det hænger sammen med, at Socialdemokratiet før sommer meldte ud, at partiet ikke vil have De Radikale med i regering.

- Med det gav hun bolden op til, at de kan gøre som de vil. Og De Radikale har så valgt en meget konfrontatorisk kurs, konstaterer Gjertsen.