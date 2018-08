Analyse: Tre ting vi lærte af udspillet til finansloven

1) Gaveregn:

Finansloven er en regulær gaveregn. Det er ikke, fordi regeringen bruger historisk mange penge, men kagen er blevet skåret i mange små stykker. Terrariet i Vissenbjerg, Tour de France til Danmark og promovering af dansk gastronomi får penge. Blot for at nævne nogle få. Vi er i valgår, og der findes åbenbart ikke et vælgersegment, der er for lille.

2) Penge i skufferne:

Regeringen bruger ikke alle pengene i sit finanslovsudspil. Der er en relativ stor forhandlingsreserve på 1,35 mia. kr. over de næste fire år. Det er Dansk Folkepartis penge, og presser de nok på, kan finansministeren sikkert også finde lidt ekstra gemt i en skuffe i rentekammeret.

Forhandlingsreserven skal bruges til at give Kristian Thulesen Dahl de indrømmelser, der skal til for, at han vil stemme for finansloven. Det er klogt af regeringen ikke at spise alene.

Forhandlingsreserven beviser desuden, at Lars Løkke Rasmussen tror på, at han kan få flertal for en finanslov. Havde han vurderet, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ville ryge i totterne på hinanden igen, havde statsministeren snarere brugt finanslovsudspillet til at udskrive valg. I så fald havde han selv brugt hver en bøjet 25-øre.

3) Det der ikke står noget om:

Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt udlændingeområdet fylder i regeringens finanslovsudspil. Det handler igen om Dansk Folkeparti. DF skal have udlændingestramninger for at stemme for en finanslov. Regeringen holder derfor krudtet tørt.

Dynamikken i forhandlingerne er, at Dansk Folkeparti altid vil have mere end det, regeringen spiller ud med. Havde Lars Løkke Rasmussen på forhånd tilbudt en række stramninger til Kristian Thulesen Dahl, ville det derfor kun have haft den konsekvens, at Dansk Folkepartis krav var vokset.