Analyse: Fire ting der er værd at bemærke ved Mette Frederiksens udspil om landdistrikter

1) Debatten om land og by bliver et valgkamptema. De tre store partier har øjnene stift rettet mod vælgerne i landdistrikterne.

Socialdemokratiet er det parti, der indtil nu er kommet med flest valgløfter, men det er kun et spørgsmål om tid, før Dansk Folkeparti og Venstre for alvor ruller sig ud.

Indholdsmæssigt erkender partierne, at konsekvenserne ved centraliseringen har været for store. Lokalsamfundene dør ud, og det ønsker man ikke. Derfor skal der gøres noget. Men det handler selvfølgelig også om vælgere og det nært forestående valg.

Analysen i partierne er for så vidt simpel. Der er i tusindvis af vælgere uden for byerne, der føler, at fokus at skævt. De har en følelse af ikke at være repræsenteret på Christiansborg. Det er disse vælgere, partierne forsøger at tiltrække med en gaveregn over landdistrikterne.

2) Det er værd at bemærke sig, at debatten om landdistrikterne har ændret sig siden valgkampen i 2015. Her handlede den primært om at flytte statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden. I dag handler det mere om struktur. Flere lokale politistationer, uddannelsessteder lokalt og sundhedstilbud i nærområderne er nogle af de forslag, der er på bordet indtil videre.

Det viser, at debatten om landdistrikterne er kommet et spadestik dybere, og at den ved det kommende valg vil være en integreret del af den samlede politiske debat og ikke bare en isoleret diskussion om statslige arbejdspladser.

3) Debatten om statslige arbejdspladser er dog ikke død. Selvom holdningen i store dele af både S og V er, at der er flyttet nok arbejdspladser fra hovedstaden, og at det vil være fagligt uansvarligt at fortsætte af det spor, så kommer debatten ikke til at forstumme.

Dansk Folkeparti vil med garanti holde den i live, og derfor ser man også Mette Frederiksen i dagens interview åbne for, at hun gerne ser flere statslige arbejdspladser flyttet. Men læg mærke til, at hun ikke giver konkrete løfter. Det bliver ikke S, der kommer til at drive den dagsorden, det bliver DF.

4) Og det leder hen til den fjerde og sidste pointe.

Man skal lægge godt mærke til, hvad Mette Frederiksen rent faktisk siger. Umiddelbart kunne man få det indtryk, at hun lancerer et opgør med kommunalreformen og centraliseringen. Men det er det ikke.

Det er klart, at Mette Frederiksen med sit forslag går imod de sidste mange års centralisering, men kommunalreformen står stadig. Vi er ikke i nærheden af at se en tilbagerulning af den. Derudover er mange af hendes løfter relativt ukonkrete. Der bliver sjældent sat tal på noget.

Nogle vil mene, at er sådan, politik bør være. Der kommer ikke noget godt ud af, at politikere låser sig fast på tilfældige tal. Ikke desto mindre gør det, at det er svært at vurdere, hvad effekten af Mette Frederiksens forslag rent faktisk bliver.