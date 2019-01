Amerikansk rapfænomen skal spytte rim på Roskilde Festival

Roskilde Festival har torsdag offentliggjort 27 nye navne til plakaten for 2019.

Den tidligere stripper Cardi B tog hitlisterne med storm i 2017, da hun udgav megahittet "Bodak Yellow", der strøg ind på førstepladsen på den amerikanske Billboard-hitliste.

Siden bookede Roskilde Festival hende i 2018, men hun måtte aflyse grundet sin graviditet. Nu skulle det dog være sikkert, at hun kommer i 2019, meddeler Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Cardi B har haft tre sange på toppen af Billboard-hitlisten, og er sammen med Lauryn Hill den eneste kvindelige rapper, der har ligget nummer et med en solosang.

Hun er nomineret til fem Grammy Awards i år for sit album "Invasion of Privacy", der solgte 255.000 eksemplarer i den første uge.

- Vi føler selv, at vi allerede sidste år havde Cardi B på det helt rigtige tidspunkt. Siden er hun blevet ved med at levere hits, og hendes popularitet er vel nærmest eksploderet. Så vi ser frem til at få rådet bod på sidste års aflysning, siger programchef Anders Wahrén.

Travis Scott, der tidligere er annonceret, bliver altså ikke den eneste hiphopstjerne på scenen til dette års Roskilde Festival. Også hiphopgruppen Cypress Hill er torsdag offentliggjort som navn på plakaten.

Deres selvbetitlede debutalbum udkom i 1991 og er med magasinet Rolling Stones liste over "essentielle albums fra 90'erne".

Er man mere til rockmusik har festivalen også booket hardrock-kongerne Bring Me the Horizon. Bandet har senest udgivet albummet "Amo" 25. januar i år.

Danske MØ, der i 2013 optrådte på festivalens talentscene, er også tilføjet til programmet. Hun er siden 2013 blevet en international stjerne med hits som "Lean On" og "Final Song".

Også det nye stjerneskud på r&b-scenen Jorja Smith kommer forbi Roskilde til sommer. Den 21-årige sangerinde fra Storbritannien kom frem i 2016 og brød for alvor igennem i 2017, da hun samarbejdede med Drake. Hendes debutalbum "Lost & Found" blev udgivet i 2018.

Torsdagens offentliggørelse af de 27 nye navne favner blandt andet også danske Søren Huss, Barselona og Hugo Helmig.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli.